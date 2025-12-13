மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நவீன நடைபாதை; மாநகராட்சி அசத்தல் நடவடிக்கை
Published : December 13, 2025 at 8:43 PM IST
சென்னை: சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நவீன நடைபாதை அமைத்து மாநகராட்சி அசத்தியுள்ளது.
சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு நாள்தோறும் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்வது வழக்கம். அந்தவகையில் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையிலும், உள்ளூர் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தும் விதமாகவும், சென்னை மாநகராட்சி பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
இதற்காக சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 5.60 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பிரத்தியேக நடைபாதை, சைக்கிள் வழித்தடம், சிறுவர்களுக்கான விளையாட்டு திடல், மூங்கில் கட்டைகளால் ஆன கண்கானிப்பு கோபுரம், திறந்தவெளி உடற் பயிற்சி கூடம் ஆகியவை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்காத வகையில் மூங்கில் நிழற்கூரைகள், மூங்கிலால் ஆன சாய்ந்த இருக்கைகள், திரும்பும் திசையெல்லாம் செடிகள் என மெரினாவின் புதிய தோற்றம் மனதை ஈர்க்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
குறிப்பாக சென்னை மெரினா கடற்கரையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மரப்பலகை ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் நிலையில் புதிதாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பலூன் சக்கர நாற்காலி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மெரினா கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மரப்பாதையின் மூலம் இதுவரை மாற்றுத்திறனாளிகள் சக்கர நாற்காலியை பயன்படுத்தியே கடல் அலையை காண சென்று வந்தனர். இதனை மாற்றி தற்போது பலூன் சக்கர நாற்காலிகள் மூலம் நவீன நடைபாதை மூலம் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் முதியவர்கள் கடல் அலைகளை காண சென்னை மாநகராட்சி ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இதற்காக "போர்டோ மேட்" என்னும் நவீன நடைபாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிட்டத்தட்ட 526 மீட்டருக்கு கடற்கரை சர்வீஸ் சாலை முதல், கடற்கரை முகத்துவாரம் வரை கடற்கரை மணல் பரப்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவை கிரேன்களை தாங்கக்கூடிய, உறுதியான, நீடித்து உழைக்கும் தன்மை கொண்ட கனரக HDPE (High-Density Polyethylene) மேட் (Mat) தரை விரிப்புகள் ஆகும். இது கனரக வாகனங்கள் செல்லும் வகையிலும், சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத வகையிலும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் உடல் உபாதை உள்ளவர்கள், முதியவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள், பலூன் சக்கர நாற்காலிகள் மூலமாக கடல் அலைக்கு சென்று கடல் அலையை ரசிக்கலாம்.
இந்த புதிய நாற்காலியில் காற்று நிரப்பப்பட்ட பலூன் வடிவிலான சக்கரங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த சக்கர நாற்காலிகள் துருப்பிடிக்காத வகையில் அலுமினியம் மற்றும் எஃகு சட்டங்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற சக்கர நாற்காலிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த பலூன் சக்கர நாற்காலிகள் எளிதில் கடற்கரை மணலில் வேகமாக செல்லும் வகையில் வடிமமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மேம்பாட்டு பணிகள் பொதுமக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.