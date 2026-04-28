வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ஓடிய ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம்: மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர் கைது

வாக்கு எண்ணும் மையத்தின் சிசிடிவி கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியில் இருந்த மாநகராட்சி ஊழியர், தான் ஜனநாயகன் படம் பார்த்ததை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த மாநகராட்சி ஊழியர்
வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ஜனநாயகன் படம் பார்த்த மாநகராட்சி ஊழியர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 28, 2026 at 11:43 AM IST

சென்னை: வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பணியில் இருந்த மாநகராட்சி ஊழியர், விஜய்யின் ’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்ததால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி நடந்து முடிவடைந்தது. இதனையடுத்து, சென்னையில் உள்ள வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் (EVM) சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகம், ராணி மேரி கல்லூரி, லயோலா கல்லூரி ஆகிய 3 இடங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த மூன்று மையங்களிலும் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, நான்கு அடுக்கு பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பெட்டிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளன. மேலும் கட்டுப்பாட்டு அறை மூலம் சிசிடிவி கேமராக்களை காவல்துறையினர், மாநகராட்சி ஊழியர்கள் தொடர்ந்து ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், சென்னை அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியாற்றும் மாநகராட்சி ஊழியர், விஜய்யின் ’ஜனநாயகன்’ படம் பார்த்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள சிசிடிவி கண்காணிப்பு கட்டுப்பாட்டு அறையில் பணியில் இருந்த போது அவர், தனது லேப்டாப்பில் ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை பார்த்துள்ளார். மேலும் படம் பார்ப்பதை புகைப்படம் எடுத்தும், தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் அவர் பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்த பதிவு சமூக வலைதளத்தில் வைரலாக பரவியது. இதையடுத்து, சட்டவிரோதமாக வெளியான ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படத்தை வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் இருந்து பார்த்த ஊழியர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சென்னை கோட்டூர்புரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்று அளிக்கப்பட்டது.

அந்த புகாரின் பேரில், சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். மேலும், சமூக வலைதளத்தில் அந்த நபரே வெளியிட்ட புகைப்பட ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்தும் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.

விசாரணையில், அந்த நபர் சென்னை மாநகராட்சியில் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வரக்கூடிய யுவராஜ் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கோட்டூர்புரம் போலீசார் அவர் மீது 4 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே ’ஜனநாயகன்’ திரைப்படம் இணையத்தில் கசிந்த நிலையில், அதனை யாருக்கும் பகிரக்கூடாது, பதிவிறக்கம் செய்யக் கூடாது என தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீசார் கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், பலத்த பாதுகாப்பு கொண்ட வாக்கு எண்ணும் மையத்தின் சிசிடிவி கட்டுப்பாட்டு அறையில் அமர்ந்து, ஒப்பந்த ஊழியர் ஒருவர் லேப்டாப்பில் ’ஜனநாயகன்’ படத்தை பார்த்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

