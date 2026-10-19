சென்னை மாநகரில் கனமழையால் தேங்கிய தண்ணீர்: இயற்கையோடு நாம் போட்டிபோட முடியாது என ஆணையர் சமீரன் சமாதானம்

சென்னை மாநகரில் கனமழையால் தேங்கிய தண்ணீர்: இயற்கையோடு நாம் போட்டிபோட முடியாது என ஆணையர் சமீரன் சமாதானம்
தண்ணீரை வடிய வைப்பதில் உள்ள கடினமான சூழல் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாக சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 8:18 PM IST
சென்னை: அதிகமாக மழை பெய்தால், தண்ணீர் வடிய சில மணி நேரம் எடுக்கும், இயற்கையுடன் போட்டிபோட முடியாது என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் சமீரன் தெரிவித்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து சென்னை தியாகராய நகர், துரைசாமி சுரங்கப்பாதை அருகில், மழைநீர் தேங்கக்கூடிய தாழ்வான பகுதிகளை சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் சமீரன் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “சென்னையில் நேற்று முன்தினம் அதிகனமழை பெய்ததால், பல்வேறு சுரங்கப்பாதைகள் இரவு நேரத்தில் தற்காலிகமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து அதிகாலையில் சுரங்கப்பாதைகளில் போக்குவரத்து அனுமதிக்கப்பட்டது.
இந்த ஆண்டு சூப்பர் எல்நினோவால், கடந்த 17ஆம் தேதி பெய்ததை போல் மழைப்பொழிவு இருக்கலாம். மேலும், வடகிழக்கு பருவமழை ஜனவரி மாதம் வரையில் செல்லும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அரங்கநாதன், துரைசாமி, ஜோன்ஸ் சுரங்கப்பாதை உள்ளிட்டவைகள் சரியாக தூர்வாரி பராமரிக்கப்படுகிறதா? என்பதையும், தண்ணீர் வெளியேற்றத் தேவையான மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு, தயார் நிலையில் உள்ளதா என்பதையும் ஆய்வு செய்துள்ளோம்.
துரைசாமி சுரங்கப்பாதையில் 120 எச்பி மோட்டார் பொருத்தப்பட்டு, தயார் நிலையில் வைத்துள்ளோம். துரைசாமி சுரங்கப்பாதையின் மேற்புறம் ரயில் வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் ஒரு புறம் தண்ணீர் கூவம் ஆற்றிலும், மறுபுறம் அடையாறு ஆற்றிலும் வடிகாலாக கொண்டுள்ளது.
அரங்கநாதன் ஜோன்ஸ் , துரைசாமி, பராங்குசபுரம் சுரங்கப்பாதைகள் தாழ்வான பகுதியாக உள்ளதால், தண்ணீர் வடிவதில் சிரமம் உள்ளது. எனவே கூடுதலான இயந்திரங்களை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளோம். சென்னையில் ஒரு நாள் மழை பெய்துள்ளது. மேலும் 90 நாட்களுக்கு மழை வரும்.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் உள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையை ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் விஜய் பாராட்டியதுடன், இதேபோல், மக்களுக்கு பாதிப்பு இல்லாமல் பணியாற்ற வேண்டும் என அறிவுரையும் வழங்கியுள்ளார். அதனடிப்படையில் சுரங்கப்பாதை உள்ளிட்ட தண்ணீர் தேங்கும் பகுதிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறோம்.
சென்னையில் 21-ம் தேதி அதிகனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதனை எதிர்க்கொள்வதற்கான முன்னேற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. மேலும், கடந்த 17-ம் தேதி பெய்த மழையால் சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் தண்ணீர் அதிகரித்து வருகிறது.
மழை பெய்தாலும் நகரத்தில் வெள்ளம் இல்லாமல் சமாளிக்க வேண்டும் என்பது தான் நோக்கம். சென்னை மநகராட்சியில் பல்வேறு உட்கட்டமைப்பு பணிகளை செய்து வருகிறோம். வெள்ளத்தடுப்பு பணிகள் திட்டத்தின் கீழ் 3,600 மழைநீர் வடிகால் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மழைநீர் வடிக்கால் அமைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டதால், கடந்தாண்டு மழைநீர் தேங்கும் இடம் 219 என கண்டறியப்பட்டது. பருவமழை முடிந்த பின்னர் தான் கூற முடியும்.
மழைநீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் ஏற்படுத்தினாலும், அதனை பராமரிக்க வேண்டும். மழைநீர் வடிகாலில் ஒரு மணி நேரத்தில் 6.4 சென்டி மீட்டர் முதல் 10 சென்டி மீட்டர் வரையில் வந்தால், தண்ணீர் செல்லும். அதைவிட அதிகமாக பெய்யும் போது, சில மணி நேரம் ஆகும். இயற்கையுடன் போட்டிபோட முடியாது” என்றார்.
15,000 தூய்மைப் பணியாளர்கள்: தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கடந்த கால வெள்ள பாதிப்புகளிலிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் மூலமாக இந்த ஆண்டு வடகிழக்கு பருவமழையை எதிர்கொள்ள சென்னை மாநகராட்சி தயாராக உள்ளது. சென்னையில் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் சுமார் 15,000 தூய்மைப் பணியாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தேங்கிய நீரை அகற்ற 650-க்கும் மேற்பட்ட மின் மோட்டார் பம்புகள் மற்றும் டிராக்டர் மூலம் இயக்கப்படும் பம்புகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
நகர்ப்பகுதியில் பெய்த கனமழையால் பல்வேறு சுரங்கப் பாதைகளில் தற்காலிகமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டு, பின்னர் தேங்கிய தண்ணீர் வடிய வைக்கப்பட்டு, போக்குவரத்து சீரமைக்கப்பட்டது. சென்னை நகரின் நிலப்பரப்பு தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதாலும், ரயில்வே பாதைகள் கூவம் மற்றும் அடையாறு வடிநிலங்களுக்கு இடையில் அமைந்திருப்பதாலும் தண்ணீர் வடிவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
சென்னை மாம்பலம், தியாகராய நகர், அடையாறு போன்ற தாழ்வான பகுதிகளுக்கும், கூவம் மற்றும் அடையாறு வடிநிலங்களுக்கும் இடையில் ரயில்வே பாதைகள் ஒரு 'ரிட்ஜ்' (Ridge) போல அமைந்துள்ளன. இந்த அமைப்பைக் கடந்து தண்ணீரை வடிய வைப்பதில் உள்ள கடினமான சூழல் மற்றும் தாழ்வான பகுதிகளில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.