'வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்' - அரசியல் கட்சிகளுடன் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆலோசனை!
தமிழ்நாட்டில் நுழைய வேண்டும் என்பதற்காக பாஜக அரசு தேர்தல் ஆணையத்தை கைப்பாவையாக மாற்றி உள்ளதாக திமுக சார்பில் பங்கேற்றவர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
Published : November 3, 2025 at 6:09 PM IST
சென்னை: வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தத்திற்கான பணியை (SIR) நாளை முதல் தமிழ்நாடு முழுவதும் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்க உள்ள நிலையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளுடன் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கான பணிகளை (SIR) நாளை முதல் தமிழகம் முழுவதும் தேர்தல் ஆணையம் தொடங்க இருக்கிறது. அந்த வகையில் சென்னை மாவட்டத்தில் மேற்கோள்ள இருக்கும் பணிகள் குறித்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் உடனான ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையரும், மாவட்ட தேர்தல் அலுவலருமான குமரகுருபரன் தலைமையில் ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்றது.
பங்கேற்ற அரசியல் கட்சிகள்
இந்த கூட்டத்தில் திமுக, காங்கிரஸ், இடதுசாரி கட்சிகள், அதிமுக, பாஜக, ஆம் ஆத்மி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். இதில் 16 சட்டமன்ற தொகுதியில் வீடு வீடாக தேர்தல் அதிகாரிகள், அலுவலர்கள் மேற்கொள்ள உள்ள பணி குறித்து விவரிக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் அரசியல் கட்சி நிர்வாகிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்தனர்.
திமுக
இதுகுறித்து திமுக மாநில சட்டத்துறை துணை செயலாளர் கே.சந்துரு கூறுகையில், ''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முழுவதுமாக எதிர்த்து வருகிறார். நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தில் கூட அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தின் ஆலோசனை பெற்று தமிழ்நாட்டில் எஸ்ஐஆர் நடைமுறைப்படுத்தக் கூடாது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளது. எந்த ஒரு புரிதலும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் நுழைய வேண்டும் என்பதற்காக பாஜக அரசு தேர்தல் ஆணையத்தை கைப்பாவையாக மாற்றி உள்ளது'' என தெரிவித்தார்.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மத்திய சென்னை மாவட்ட செயலாளர் ஜி.செல்வா கூறுகையில், ''ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான முறையில் தேர்தல் ஆணையம் செயல்பட்டு வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தின் ஜனநாயகத்தை பறிக்கக் கூடிய வேலையில் பாஜக அரசு செயல்படுகிறது. வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி முழுவதுமாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது. மிகப்பெரிய சிக்கலை தேர்தல் ஆணையம் உருவாக்கியுள்ளது. அது மிகப்பெரிய கண்டனத்திற்குரியது'' என தெரிவித்தார்.
காங்கிரஸ்
காங்கிரஸ் வழக்கறிஞர் அணி துணைத்தலைவர் நவாஸ் கூறுகையில், ''காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு எங்களுடைய கண்டனங்களை தெரிவித்துக் கொண்டோம். நடைமுறை சாத்தியத்திற்கு இல்லாத வேலையை பாஜகவும், தேர்தல் ஆணையமும் தமிழ்நாட்டில் நடக்க உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலை சீர்குலைக்கும் வகையில் செயல்படுகிறது. உள்நோக்கத்தோடு தேர்தல் ஆணையம் செயல்படுகிறது'' என கூறினார்.
அதிமுக
அதிமுக சார்பில் விருகை ரவி, தி.நகர் சத்யா, பாலகங்கா ஆகியோர் கூட்டாக கூறுகையில், ''வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை அதிமுக முழு மனதாக ஆதரிக்கிறது. வாழ்வாதாரத்திற்காக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துள்ள வடமாநில தொழிலாளர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்த்துக் கொள்வதை அதிமுக ஏற்றுக் கொள்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள வடமாநில தொழிலாளர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்கலாம். தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் ஒன்றிய அரசு பணி பெற்று டெல்லி சென்றால் அந்த மாநிலத்தில் அவர்களுக்கு வாக்குரிமை அளிப்பது போல் தமிழ்நாட்டிற்கு வாழ்வாதாரத்திற்கு வந்துள்ள வடமாநில தொழிலாளர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்கலாம்'' என்றார்.
முன்னதாக சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் அதிமுக சார்பில் 4 பேர் பங்கேற்றதால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஒரு கட்சி சார்பில் 2 பேர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதி என மாநகராட்சி சார்பில் கடிதம் தரப்பட்டிருந்த நிலையில், கூட்டத்தில் நான்கு பேர் பங்கேற்று சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் குமரகுருபனிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். வாக்குவாதத்திற்கு பிறகு அதிமுகவை சார்ந்த ராஜேஷ், விருகை ரவி ஆகியோர் வெளியேறியதை தொடர்ந்து, அதிமுக சார்பில் தி.நகர் சத்யா, பாலகங்கா ஆகியோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்.