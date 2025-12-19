நாளை முதல் பிட்புல், ராட்வீலர் நாய்களை வாங்கி வளர்த்தால் ரூ.1 லட்சம் அபராதம்: சென்னை மாநகராட்சி
ஏற்கனவே உரிமம் பெற்ற பிட்புல், ராட்வீலர் நாய்களை வெளியே அழைத்து செல்லும் போது கழுத்துப்பட்டை மற்றும் வாய் கவசம் அணிவிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 19, 2025 at 1:45 PM IST
சென்னை: நாளை முதல் பிட்புல், ராட்வீலர் இன நாய்களை வாங்கி வளர்ப்பதற்கு தடை விதித்து சென்னை மாநகராட்சியில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி அலுவலகமான ரிப்பன் மாளிகையில் மேயர் பிரியா தலைமையில் மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மேயர் பிரியா பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
மேலும், சென்னையில் நாளை முதல் புதிதாக பிட்புல், ராட்வீலர் இன நாய்களை வாங்கி வளர்த்தால் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் சமீப காலமாக வெறி நாய்க்கடி பிரச்சனை பூதாகரமாகியுள்ள நிலையில் வெறி நாய்க்கடி தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் சென்னை மாநகராட்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது. குறிப்பாக செல்லப் பிராணிகளை வளர்ப்பவர்களுக்கு தாங்கள் பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும், நாய்களுக்கான உரிமம் பெற்று இருக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிமுறைகளை சென்னை மாநகராட்சி ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது.
அந்த வகையில் தடை செய்யப்பட்ட பிட்புல், ராட்வீலர் இன நாய்களை புதிதாக வாங்கி வளர்ப்பவர்களுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கும் தீர்மானம் சென்னை மாமன்ற கூட்டத்தில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கான தீர்மானம் மாநகராட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டு, ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.
மேலும், ஏற்கனவே உரிமம் பெற்ற பிட்புல், ராட்வீலர் நாய்களை வெளியே அழைத்து செல்லும் போது கழுத்துப்பட்டை மற்றும் வாய் கவசம் அணிவிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை பின்பற்றாத உரிமையாளர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
முன்னதாக, சென்னையில் செல்லப் பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற இன்றே கடைசி நாளாகும். நாளை முதல் வீடு வீடாக சென்று ஆய்வு செய்து உரிமம் பெறாத செல்லப் பிராணிகளுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்து இருந்தது.
சென்னை மாநகராட்சியில் 98,523 செல்லப்பிராணிகள் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு இருந்தாலும், தற்போது வரை 56,378 செல்லப் பிராணிகளுக்கு மட்டுமே உரிமம் பெறப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக கடந்த மாதங்களில் சென்னையில் நடைபெற்று வந்த மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மற்றும் சாலை சீரமைப்பு பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த பணிகள் அனைத்தும் வரும் ஜனவரி மாதத்திற்கு பிறகு மீண்டும் துவங்கப்படும் என்றும், மழை காரணமாக சேதமடைந்த 3,985 சாலைகள் இதுவரை சீரமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.