தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளை உணவு வழங்கும் திட்டம்; 180.27 கோடிக்கு இறுதியான ஒப்பந்தம்!
தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளை உணவு வழங்கும் திட்டம் மூலம் சென்னையில் மட்டும் 29,455 பேர் பயனடைய உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2025 at 8:50 PM IST
சென்னை: சென்னையில் உள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு 3 வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டத்திற்கான ஒப்பந்தம் ரூ.180.27 கோடிக்கு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 14ம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் நடந்த அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கான 6 சிறப்பு திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மூலம் காலை உணவு இலவசமாக வழங்கப்படும் எனவும், சென்னையில் இத்திட்டம் உடனடியாக செயல்பாட்டுக்கு வரும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து நிதியமைச்சர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “தூய்மைப் பணியாளர்கள் தங்களது பணியை அதிகாலையில் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளதால், காலை உணவு சமைப்பதற்கும், அதை பணிபுரியும் இடத்திற்கு கொண்டு வந்து அருந்தும் போதும் பல்வேறு பிரச்சனைகளை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.
இதற்கு தீர்வாக நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பணிபுரியும் பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு அந்தந்த உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் இலவசமாக வழங்கப்படும். இந்த திட்டம் முதற்கட்டமாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் செலுத்தப்பட்டு, படிப்படியாக மற்ற நகர்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கும் விரிவுபடுத்தப்படும்” எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதன்படி, சென்னை மாநகராட்சி தூய்மை பணியாளர்களுக்கு 3 ஆண்டிற்கு காலை, மதியம், இரவு என 3 வேளையும் உணவு வழங்குவதற்கான ஒப்பந்தமும் கோரப்பட்டது. இதன் மூலம் நிரந்தர தூய்மைப் பணியாளர்கள், சுய உதவிக் குழு தூய்மைப் பணியாளர்கள், ராம்கி நிறுவன தூய்மைப் பணியாளர்கள், நிரந்தர மலேரியா தொழிலாளர்கள், உர்பேசர் நிறுவன தூய்மைப் பணியாளர்கள், தனியார் மற்றும் நிரந்தர பூங்காக்கள் மற்றும் விளையாட்டு மைதான தொழிலாளர்கள், தனியாருக்கு வழங்கப்பட்ட மயான பூமி தூய்மைப் பணியாளர்கள், கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்யும் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட 29,455 பேர் பயனடைய உள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சி கோரிய இந்த ஒப்பந்தம் Food Swing Enterprises நிறுவனம் மூலம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ரூ.180 கோடியே 27 லட்சத்து 36 ஆயிரத்திற்கு இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தினமும் காலையில் 166 இடங்களிலும், மதியம் 285 இடங்களிலும், இரவு 61 இடங்களிலும் என அதற்காக ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இத்தி்ட்டம் செயல்படுத்தப்படும்.
தினமும் காலை 5.30 - 6.30 மணி வரையும், மதியம் 1.30 - 2.30 மணி வரையும், இரவு 9.30 - 10.30 மணி வரையிலும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு பணமின்றி உணவு வழங்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு 4 நிறுவனங்களிடம் இருந்து ஒப்பந்தங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில், இதனை Food Swing Enterprises நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிப்பதற்கான தீர்மானம், சென்னை மாநகராட்சி மாமன்ற கூட்டத்தில் இன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.