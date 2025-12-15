செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறும் கால அவகாசம் நிறைவு: இன்று முதல் ரூ.5000 அபராதம்
சென்னை மாநகராட்சியில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறும் காலக்கெடு நேற்றுடன் நிறைவடைந்துள்ளது.
December 15, 2025
சென்னை: உரிமம் இன்றி வளர்க்கப்படும் செல்லப்பிராணிகளுக்கு இன்று முதல் ரூ.5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை உட்பட மாநிலம் முழுவதும் வெறிநாய்க்கடி சம்பவங்கள் சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகின்றன. இதில் பாதிக்கப்பட்ட பலர் ரேபிஸ் நோய் தாக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, தெரு நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதேபோல, நாய், பூனை ஆகிய செல்லப் பிராணிகளுக்கும் தடுப்பூசி போடுதல், உரிமம் பெறுதல், உடலில் மைக்ரோ சிப் பொருத்துதல் போன்றவற்றை சென்னை மாநகராட்சி கட்டாயமாக்கியது.
செல்லப் பிராணிகளுக்கு ஆன்லைன் மூலமாக உரிமம் பெற்றுக் கொள்ளும் நடைமுறை கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் முதலாகவே அமலில் உள்ளது. மேலும், சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் வளர்ப்பு நாய்களுக்கு உரிமம் வழங்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, சென்னை முழுவதும் உள்ள செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெற ஏதுவாக 8 சிறப்பு முகாம்கள் மற்றும் தடுப்பூசி செலுத்த 7 சிகிச்சை மையங்கள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்பட்டது.
இதற்கு நவம்பர் 24 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளர்கள் மாநகராட்சிக்கு வைத்த கோரிக்கையை ஏற்று, உரிமம் பெறுவதற்கான காலக்கெடு டிசம்பர் 14 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது.
இதற்குள் உரிமம் பெறாவிட்டால் ரூ.5 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்திருந்தது. இந்நிலையில், செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் பெறும் காலக்கெடு நேற்றுடன் நிறவடைந்தது. இதில், நேற்று நடைபெற்ற சிறப்பு முகாம்களில் ஏராளமான செல்லப்பிராணி உரிமையாளர்கள் காலை முதலே நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி மற்றும் மைக்ரோசிப் பொருத்திக் கொண்டனர்.
கடைசி நாளான நேற்று, சிறப்பு முகாம்களில் 2,930 செல்லப்பிராணிகளுக்கு உரிமம் வழங்கப்பட்டது. இதுவரை மொத்தமாக 1,05,556 செல்லப்பிராணிகளின் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. இந்த சூழலில், உரிமம் பெறாத நாய்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் நடைமுறை இன்று முதல் தொடங்குகிறது.
இனிவரும் நாட்களில் செல்லப்பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்துதல் மற்றும் மைக்ரோ சிப் பொருத்துவதற்கான பணிகள் மாநகராட்சியின் இனக்கட்டுப்பாட்டு மையங்களில் நடைபெறும். இதனை செல்லப்பிராணி உரிமையாளர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவும் சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.