டிக்கெட் இருந்தும் விமானத்தில் பயணிக்க முடியாமல் தவித்த முன்னாள் எம்எல்ஏ! ரூ.1 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு!
தனது பாஸ்போர்ட்டை 'கல்ஃப் ஏர்' விமான நிறுவனம் ஏற்க மறுத்தது நியாயமற்றது எனக் கூறி, சென்னை வடக்கு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் நிஜாமுதீன் மனுத்தாக்கல் செய்தார்.
Published : October 24, 2025 at 8:51 PM IST
சென்னை: விமான டிக்கெட் இருந்த போதிலும், அதில் பயணம் செய்ய விடாமல் தடுக்கப்பட்ட முன்னாள் எம்எல்ஏவுக்கு ரூ.1 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்க கல்ஃப் ஏர் விமான நிறுவனத்துக்கு சென்னை நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு துபாயில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக மாஸ்கோவில் இருந்து துபாய் செல்வதற்காக 'கல்ப் ஏர்' (Gulf Air) விமானத்தில் சென்னை பெரியமேட்டை சேர்ந்த முன்னாள் எம்எல்ஏவான நிஜாமுதீன் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்திருந்தார்.
ஐக்கிய அரபு நாடுகளின் விதிகளின் படி பாஸ்போர்ட்டில் பயணம் செய்பவரின் பெயர் (நிஜாமுதீன்) இடம் பெறவில்லை எனக் கூறி, கல்ஃப் ஏர் விமானத்தில் பயணிக்க விமான நிறுவனம் மறுத்து விட்டது. இதையடுத்து, ஐக்கிய அரபு நாடுகளின் விதிகள் படியே, தனது பெயர் பாஸ்போர்ட்டில் இடம் பெற்றுள்ளது; ஆனால், திருத்தப்பட்ட விதிகளை கவனத்தில் கொள்ளாமல், தன்னை விமானத்தில் பயணிக்க அனுமதி மறுத்ததாக அவர் புகார் தெரிவித்தார். பின்னர், வேறு வழியில்லாமல் 'ஏர் அரேபியா' விமான நிறுவனத்தின் விமானம் மூலம் துபாய் சென்றார். இருந்தாலும், டிக்கெட் இருந்தும் பயணம் செய்ய அனுமதி மறுத்ததால் நிஜாமுதீன் பெரும் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளானார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தனது பாஸ்போர்ட்டை ஏர் அரேபியா நிறுவனம் ஏற்றுக் கொண்ட நிலையில், 'கல்ஃப் ஏர்' விமான நிறுவனம் ஏற்க மறுத்தது நியாயமற்றது எனக் கூறி, சென்னை வடக்கு நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையத்தில் முன்னாள் எம்எல்ஏவான நிஜாமுதீன் மனுத்தாக்கல் செய்தார். மேலும், சேவை குறைபாடு மற்றும் நியாயமற்ற வர்த்தகத்துக்காக தலா ரூ.7 லட்சம் வழங்கிட கல்ப் ஏர் விமான நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட கோரியும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த புகாரை விசாரித்த சென்னை வடக்கு நுகர்வோர் ஆணையம், "ஐக்கிய அரபு நாடுகளின் திருத்தப்பட்ட விதிகளை கருத்தில் கொள்ளாமல், மனுதாரரை (நிஜாமுதீனை) விமானத்தில் பயணிக்க மறுத்தது சேவை குறைபாடு ஆகும். எனவே, 'கல்ப் ஏர்' விமான நிறுவனம், மனுதாரருக்கு டிக்கெட் கட்டணம் ரூ. 29 ஆயிரத்து 689 ரூபாயை 9 சதவீத வட்டியுடன் திரும்ப வழங்க வேண்டும். மேலும், சேவை குறைபாடு, மன உளைச்சலுக்காக 1 லட்சம் ரூபாயும், வழக்கு செலவாக 10 ஆயிரமும் ரூபாயும் வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டது.