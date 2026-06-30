தவறான சிகிச்சையால் நோயாளி பாதிப்பு - அரசு, தனியார் மருத்துவர்களுக்கு ரூ. 1 கோடி அபராதம்
45 நாட்களுக்குள் இழப்பீட்டை சம்மந்தப்பட்டவருக்கு வழங்க தவறினால், 9 சதவீத வட்டியுடன் சேர்த்து வழங்க வேண்டும் என்றும் நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
Published : June 30, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: தவறான சிகிச்சையால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு ரூ. 1 கோடி இழப்பீடாக வழங்க அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்களுக்கு சென்னை நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை தண்டையார்பேட்டையை சேர்ந்தவர் பிரம்மானந்த். இவர் காய்ச்சல் காரணமாக வீட்டருகே உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்துக்கு சிகிச்சைக்காக சென்றுள்ளார். அங்கு மருத்துவர் சரஸ்வதி தில்லிராஜ், அவருக்கு சிகிச்சை வழங்கி உள்ளார். கடுமையான காய்ச்சல் இருந்த காரணத்தால் அவருக்கு ஊசி போடப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஊசி செலுத்தியதற்கு பின், அவருக்கு கடுமையான உடல் நல பிரச்னை ஏற்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக, ஊசி போட்ட இடம் வீங்க ஆரம்பித்துள்ளது. இதனால், அவரால் உட்கார கூட முடியாத நிலை உருவாகியுள்ளது. அத்துடன், உடலில் கடுமையான அரிப்பு போன்ற உபாதைகளும் ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆகையால், தண்டையார்பேட்டையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளை அவர் அணுகியுள்ளார். அந்த வகையில், மருத்துவர்கள் குணசேகர் மற்றும் பார்த்திபன் என இருவரிடம் அவர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளார். இருப்பினும் அவருக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு குறையவில்லை. அத்துடன், ஊசி போட்ட இடமும் அழுக ஆரம்பித்துள்ளது. இதனால், அவரின் உயிருக்கே ஆபத்தாகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
எனவே, தனக்கு நேர்ந்த இந்த அவலநிலை குறித்து பிரம்மானந்த், மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் முறையிட்டு உள்ளார். இருப்பினும் எந்தவொரு பதிலும் அவருக்கு கிடைக்கவில்லை. மேலும், மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால் அவரால் வேலைக்கும் செல்ல முடியாத சூழல் உருவாகி உள்ளது. இதனால், அவருடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் கடுமையான இன்னல்களுக்கு ஆளாக நேரிட்டுள்ளது.
ஆகையால், தவறான சிகிச்சை அளித்த அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவர்களிடம் இருந்து உரிய இழப்பீட்டை பெற்று தர வேண்டும் என பிரம்மானந்த் சென்னை நுகர்வோர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த நுகர்வோர் ஆணையத்தின் தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் சதீஷ்குமார், வினோத் குமார், அமலா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, "மருத்துவர்களின் தவறான மற்றும் அலட்சிய சிகிச்சையால் பாதிக்கப்பட்ட பிரம்மானந்த், வேலைக்கு சென்று இனி குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
வாழ்நாள் முழுவதும் அவரது பாதிப்பை யாராலும் ஈடுகட்ட முடியாது. அதனால், பாதாக்கப்பட்ட பிரம்மானந்துக்கு 1 கோடி ரூபாய் இழப்பீடாகவும், வழக்கு செலவாக 30 ஆயிரம் ரூபாயையும் அரசு மருத்துவர் சரஸ்வதி தில்லிராஜ் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் குணசேகர், பார்த்திபன் ஆகியோர் கூட்டாக சேர்ந்து 45 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும்" என உத்தரவிட்டனர்.
தொடர்ந்து, "45 நாட்களுக்குள் இழப்பீட்டை சம்மந்தப்பட்டவருக்கு வழங்க தவறினால், 9 சதவீத வட்டியுடன் இழப்பீட்டு தொகையை சேர்த்து வழங்க வேண்டும்" என்றும் நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.