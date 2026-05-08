விஜய் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்? உச்சபட்ச பாதுகாப்பு வழங்கக்கோரி டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு
பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் செய்யும் சூழ்ச்சியின் வாயிலாக விஜய்யின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என கருதுவதாக டில்லிபாபு கூறியுள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 11:41 AM IST
சென்னை: தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கு காவல் துறை உச்சபட்ச பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி வடசென்னை மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் டில்லிபாபு டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 108 தொகுதிகளில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி பெற்றுள்ளது. எனினும் ஆளுநர் இதுவரை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்காதது, அரசியல் அரங்கில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அளிக்கப்பட்டு இருந்த பாதுகாப்பு வாகனங்கள் திரும்பப் பெறப்பட்டன. இந்நிலையில் விஜய்க்கு உச்சபட்ச பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி வடசென்னை மேற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் தமிழக காவல் துறை டிஜிபி அலுவலகத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து டில்லிபாபு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தமிழக அரசியலில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் பெரிய திருப்புமுனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம், நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில் பெருவாரியான வாக்குகள் பெற்று 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.
இந்த வெற்றியானது மக்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்தது போல் உள்ளது. இது தமிழ்நாட்டின் மக்களின் வெற்றி. இந்த வெற்றியை உறுதி செய்து ஆட்சி அமைக்கும் சூழ்நிலையில், ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாரதிய ஜனதா இணைந்து பல்வேறு நெருக்கடி கொடுத்து வருகின்றன. விஜய்யை முதலமைச்சராக்க கூடாது என அரசியல் சூழ்ச்சி செய்து வருகின்றன. எனவே தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைக்க முடியாததற்கு இக்கட்டான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துகின்றனர்.
பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் செய்யும் சூழ்ச்சியின் வாயிலாக விஜய் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என கருதுகிறோம். இந்த சூழ்நிலையில் முதலமைச்சருக்கு வழங்கப்படும் பாதுகாப்பு விஜய்க்கு வழங்கப்பட்டது. பின்னர் அந்த பாதுகாப்பும் திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய்க்கும் தமிழக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களுக்கும் உரிய உச்சகட்ட பாதுகாப்பை காவல்துறை அளிக்க வேண்டும்” என்று டில்லி பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் 28 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. இந்த நிலையில், தவெகவுக்கு ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலையில், திமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகிய காங்கிரஸ், தவெகவுடன் கை கோர்த்துள்ளது.