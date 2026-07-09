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Exclusive| போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க 6 மாதங்களாக காவல்துறை நடத்திய ஆபரேஷன்! தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து கமிஷனர் பிரத்யேக தகவல்

கடந்த ஆறு மாதங்களில் காவல்துறை மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகள் மூலம், தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் வழக்குகளில், மொத்தம் 1,481 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 9, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : July 9, 2026 at 2:33 PM IST

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-By சுபாஷ் தயாளன்

போதைப் பொருள் என்பது ஒரு சமூகத்தின் எதிர்காலத்தையே சிதைக்கும் கருவியாக உள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் முதல் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவன ஊழியர்கள் வரை பல தரப்பினரையும் குறிவைத்து விரிவடைந்துள்ள இந்த நெட்வொர்க், ஒவ்வொரு நாளும் புதிய வடிவங்களில் தமிழ்நாட்டிற்குள் ஊடுருவி வருகிறது.

அந்த வகையில் கஞ்சா மட்டுமின்றி, தற்போது மாநிலம் முழுவதும் மெத்தாபெட்டமைன், கொக்கைன், ஹெராயின், ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா, எல்.எஸ்.டி ஸ்டாம்ப், போதை மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட உயர் ரக செயற்கை போதைப்பொருட்களால் நிரம்பியுள்ளது. இந்த அபாயத்தின் தீவிரத்தை தேசிய அளவிலான புள்ளி விவரங்களை வெளிச்சமிட்டு காட்டுகின்றன. அதன்படி, போதைப்பொருள் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளில் தமிழ்நாடு தொடர்ந்து கவலைக்கிடமான நிலையில் இருப்பது, மாநில அரசுக்கும், காவல்துறைக்கும் எச்சரிக்கையாக உள்ளது.

காவல்துறை போதைப்பொருள் அழிப்பு
காவல்துறை போதைப்பொருள் அழிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தலை வேரறுக்கும் நோக்கில், மாநில அரசு தனித்துவமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநகர காவல் எல்லைகளில் சிறப்பு போதைப்பொருள் தடுப்பு காவல் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும் மாநிலம் முழுவதும் ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு, மாநிலங்களுக்கு இடையே கடத்தல் தடுப்பு, மற்றும் குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை முடக்கும் நடவடிக்கைகளும் தீவிரபடுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு நடவடிக்கை

இந்நிலையில் மத்திய போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவு கடந்த ஆறு மாத காலத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் மதிப்பு மற்றும் கைது நடவடிக்கை உள்ளிட்ட தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கடந்த ஆறு மாதத்தில் மட்டும் சென்னை மண்டல மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் 2892.35 கிலோ கஞ்சா, 87.64 கிலோ ஹஷிஷ் ஆயில், 1.045 கிலோ ஆம்பெட்டமைன் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

காவல்துறை பறிமுதல் செய்த போதைப்பொருட்கள்
காவல்துறை பறிமுதல் செய்த போதைப்பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் இந்த போதைப்பொருள் வழக்கு தொடர்பாக 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமார் 21.10 கோடி என மத்திய போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் கடந்த காலங்களில் இது தொடர்பான வழக்குகளில், எட்டு குற்றவாளிகளுக்கு நீதிமன்ற மூலம் தண்டனை பெற்று தந்திருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னை காவல் ஆணையரின் பிரத்யேக தரவுகள்

தமிழ்நாட்டில் சென்னையை முக்கிய நிழைவு வாயிலாக பயன்படுத்தி வரும் போதை கடத்தல் கும்பல், குறிப்பாக கல்லூரிகள், ஐடி நிறுவனங்கள் பொழுதுபோக்கு மையங்கள் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி அவர்களது விற்பனையை சென்னையில் அதிகரித்து வருகிறது. இதுகுறித்து சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் ஈடிவி பாரத் ஊடகத்திற்கு அளித்த பிரத்யேக தரவுகள் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம்.

காவல்துறை போதைப்பொருள் அழிப்பு
காவல்துறை போதைப்பொருள் அழிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

”தமிழ்நாட்டின் தலைநகரான சென்னை, ஒருபுறம் தகவல் தொழில்நுட்பம், கல்வி, தொழில் வளர்ச்சியில் முன்னிலையில் இருந்தாலும், மறுபுறம் போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்களின் முக்கிய இலக்காகவும் மாறி வருகிறது. இந்த சூழலில் கடந்த ஜனவரி முதல் ஜூன் 2026 வரை சென்னை மாநகர காவல்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள், போதைப்பொருள் கும்பலுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய வேட்டையாக அமைந்துள்ளது.

கடந்த ஆறு மாதங்களில், சென்னை மாநகர காவல் எல்லையில் போதைப்பொருள் தொடர்பாக 742 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் 602 கஞ்சா வழக்குகள், 34 செயற்கை போதைப்பொருள் வழக்குகள், 106 போதை மாத்திரை வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

ஒரு டன் கஞ்சா பறிமுதல்

கடந்த ஆறு மாதங்களில் காவல்துறை மேற்கொண்ட அதிரடி நடவடிக்கைகளில், சுமார் 1,116 கிலோ ஓ ஜி கஞ்சா, 3.06 கிலோ செயற்கை போதை பொருட்கள், 22,656 போதை மாத்திரைகள், 24 எல் எஸ் டி ஸ்டாம்புகள், மற்றும் 102 எம்.டி.எம்.ஏ மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன” என கூறினார்.

போதைப்பொருள் கடத்தல் கைது நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக பேசுகையில், ”இதுவரை தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் வழக்குகளில் மொத்தம் 1,481 பேரும், கஞ்சா வழக்குகளில் மட்டும் 1,147 பேரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 157 நபர்களும், வெளி மாநிலங்களை சேர்ந்த 90 பேரும் அடங்குவர். அதில் ஒடிசா 22 பேர், பீகார் 17 பேர், மேற்குவங்கம் 15 பேர், திரிபுரா 12 பேர், ஜார்கண்ட் 5 பேர், கேரளா 5 பேர், ஆந்திர பிரதேசம் 4 பேர், அசாம் 2 பேர், உத்திரபிரதேசம் 3 பேர், கர்நாடகா 2 பேர், ராஜஸ்தான், புதுச்சேரி, டெல்லி ஆகிய மாநிலங்களை சேர்ந்த ஒருவர் என கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

காவல்துறை பறிமுதல் செய்த போதைப்பொருட்கள்
காவல்துறை பறிமுதல் செய்த போதைப்பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதுமட்டுமின்றி, செயற்கை போதைப்பொருள் வழக்குகளில் 316 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 310 பேரும், மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த 4 பேரும், பீகார் மற்றும் அசாம் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் அடங்குவர்.

குண்டர் சட்டம் நடவடிக்கை

போதைப்பொருளுக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு மற்றும் கைது நடவடிக்கைகளுடன் மட்டும் நிற்காமல் மீண்டும் குற்றத்தில் ஈடுபடுவதை தடுக்க 113 முக்கிய குற்றவாளிகள் குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். 33 குற்றவாளிகளிடம் நன்னடத்தை பிணை பத்திரம் பெறப்பட்டுள்ளது. மேலும் வணிக ரீதியிலான பெரிய அளவிலான போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக 8 முக்கிய வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 22 முக்கிய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்களிடம் 159.707 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பள்ளி, கல்லூரிகளை குறிவைத்து சிறப்பு வேட்டை

கடந்த ஆறு மாதங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளை குறிவைத்து சுமார் 2410 சிறப்பு சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், 1300 சோதனைகள் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் அருகே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த சோதனைகள் மூலம், சுமார் 171 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 306 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த சோதனையில் 194.423 கிலோ கஞ்சா, 0.110 கிலோ செயற்கை போதைப்பொருட்கள், 3349 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், சென்னையில் வேகமாக பரவி வந்த 18 செயற்கை போதைப்பொருள் நெட்வொர்க்களை போலீசார் கண்டறிந்து, அது தொடர்பாக 84 முக்கிய குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்” என கூறினார்.

ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம்
ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மலேசியா கடத்தல் சதி முறியடிப்பு

போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக பேசிய சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ், ”கடந்த ஜூன் 23ஆம் தேதி சென்னை காவல்துறையின் போதைப்பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு மற்றும் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் இணைந்து போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக சோதனை நடத்தினர்.

அந்த சோதனையில் டெல்லியில் இருந்து வாங்கப்பட்டு, சென்னை வழியாக மலேசியாவிற்கு கடத்த திட்டமிட்டிருந்த, 56730 அல்ப்ராசோலம் மற்றும் ஜோல்பிடெம் மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

4.5 டன் போதைப்பொருள் அழிப்பு

நடப்பாண்டில் இதுவரை சென்னை மாநகர காவல் எல்லைக்குள் பல்வேறு காவல் நிலையங்களில், போதைப்பொருள் அழிப்பு குழுவின் மூலம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 4,569 கிலோ போதைப்பொருட்கள் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் கடந்த ஜூன் 25ஆம் தேதி அன்று மட்டும் 2449 கிலோ கஞ்சா அழிக்கப்பட்டது. அதற்கான கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட 770 இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன” என தெரிவித்தார்.

காவல்துறை விழிப்புணர்வு

காவல்துறை விழிப்புணர்வு குறித்து பேசுகையில், “போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் நோக்கத்தில் சென்னை மாநகர காவல்துறை 1104 விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை கடந்த ஆறு மாதங்களில் நடத்தியுள்ளது. இதன்மூலம் 26,841 மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் நேரடியாக விழிப்புணர்வு பெற்றுள்ளனர். சென்னை காவல்துறை உளவுத்துறை சார்ந்த கண்காணிப்பு, தொடர்ச்சியான அமலாக்க நடவடிக்கைகள், மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு ஆகிய முக்கிய அணுகுமுறைகளின் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாட்டை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தி வருகிறோம்” என தெரிவித்தார்.

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போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்து ஓய்வு பெற்ற காவல்துறை உதவி ஆணையர் ராஜாராம் கூறுகையில், “போதைப்பொருள் வலையமைப்பை முற்றிலும் ஒழிக்க மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒருங்கிணைந்த உளவுத்துறை கண்காணிப்பை மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்கள் மற்றும் மாணவர்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் கண்காணிப்பு, சமூக வலைதளங்கள் மற்றும் ஆன்லைன் பணபரிவர்த்தனைகள் மூலம் நடைபெறும் போதை பொருள் விற்பனையை கண்காணிக்க தனி பிரிவுகள் அமைக்கப்பட வேண்டும்.

மேலும் கடத்தல் கும்பல்களின் சொத்துக்களை முடக்குதல், அரசியல் அல்லது செல்வாக்கு பார்க்காமல் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை வேண்டும். பொதுமக்கள், பெற்றோர், கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தொடர்ச்சியான விழிப்புணர்வு பணிகளை மேற்கொள்வதே போதைப்பொருள் ஒழிக்க தீர்வாக இருக்கும்” என்றார்.

Last Updated : July 9, 2026 at 2:33 PM IST

TAGGED:

சென்னை காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ்
போதைப்பொருள் ஒழிப்பு நடவடிக்கை
CHENNAI DRUG CASES
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TAMILNADU DRUG USAGE ISSUE

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