''தபால் தலை வெளியிட்டதால் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம்'' - தூய்மை பணியாளர் பத்மா நெகிழ்ச்சி
Published : January 31, 2026 at 7:14 PM IST
சென்னை: தபால் தலை வெளியிட்ட அஞ்சல் துறையின் செயலால், சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷம் அடைந்துள்ளதாக தூய்மை பணியாளர் பத்மா நெகிழ்ச்சியுடன் கூறினார்.
சென்னை திருவல்லிக்கேணி, பிள்ளையார் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் பத்மா (48). சென்னையில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தூய்மைப் பணியாளராக பணியாற்றி வருகிறார். தற்போது சென்னை மாநகராட்சி தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் கீழ், பணிபுரிந்து வருகிறார்.
கடந்த 11 ஆம் தேதி சென்னை தி.நகர், வண்டிப்பாதை பகுதியில் பத்மா பணியில் ஈடுபட்டு இருந்த போது, அங்கு 45 சவரன் தங்க நகையுடன் கூடிய பையை எதேச்சையாக கண்டெடுத்துள்ளார். சாலையில் குப்பை கூளங்களுக்கு மத்தியில் 45 சவரன் தங்க நகை கிடப்பதை கண்டு பத்மா அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனார்.
தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் உச்சத்தை தொட்டுக் கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் சாலையில் கிடந்த தங்க நகைகளை தான் வைத்துக்கொள்ளாமல் தங்கத்தை தொலைத்த உரிய நபரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று எண்ணி உடனடியாக 45 சவரன் தங்கத்தை அருகாமையில் உள்ள பாண்டி பஜார் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்துள்ளார். போலீசார் உடனடியாக விசாரணையை நடத்தி நகை உரிமையாளரான பரமேஸ் என்பவரிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
பத்மாவின் இந்த செயலுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்தது. அவரது மனிதாபம் மிக்க, பிறர் உடமைகள் மீது ஆசை கொள்ளாத நேர்மையான செயலை பலர் சமூக வலைதளங்களில் மெச்சி வருகின்றனர். பத்மாவின் நேர்மையைப் பாராட்டி தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவரை நேரில் அழைத்து, மரியாதை செய்து ரூ.1 லட்சம் காசோலை வழங்கி கௌரவித்தார். இதன் வாயிலாக பத்மாவிற்கு பலரிடம் இருந்து பாராட்டுக்கள் குவிந்தன.
இதன் தொடர்ச்சியாக அஞ்சல் துறை சார்பில் சென்னை மத்திய கோட்டம், பத்மாவின் புகைப்படத்துடன் கூடிய சிறப்பு தபால் தலையை வெளியிட்டு கௌரவித்துள்ளது. மேலும் பத்மாவின் பெயரில் அஞ்சல் வங்கியில் ப்ரீமியம் கணக்கு துவங்கப்பட்டு பத்மாவிற்கு 15 லட்சம் ரூபாய்க்கு விபத்து காப்பீடு செய்து, அதற்கான கணக்கு புத்தகம் மற்றும் ஆவணங்கள் வழங்கி பாராட்டியுள்ளது. தூய்மை பணியாளர் பத்மாவின் புகைப்படத்துடன் கூடிய சிறப்பு தபால் தலையை மத்திய அஞ்சல் கூட்டம் மூத்த அஞ்சல் அலுவலக கண்காணிப்பாளர் விஷ்ணுராஜ் பத்மாவிடம் வழங்கி கௌரவித்தார்.
இது தொடர்பாக ஈ டிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பத்மா கூறுகையில், '' அஞ்சல் துறையின் இத்தகைய செயல் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு சந்தோஷத்தைத் தருகிறது. இந்த தருணத்தை நினைக்கும் பொழுது ஆனந்த கண்ணீர் வருகிறது. பலரும் தொடர்பு கொண்டு என்னைப் பாராட்டி வருகின்றனர். 35 ஆண்டுகளாக தூய்மைப் பணியாளராக பணியாற்றி வருகின்றேன்.
இதுநாள் வரையில் என்னை யாரும் கண்டு கொண்டதே இல்லை. தற்பொழுது அனைவரும் என்னை மதித்து, எனது செயலை பாராட்டி வருகின்றனர். அதற்காக நான் நன்றி சொல்லிக்கொள்கிறேன். இதுவரை எனக்காக யாருமே இல்லை என்று எண்ணி வாழ்ந்து வந்தேன். ஆனால் என்னையும் ஒரு சக மனிதராக மதித்து எனது செயலுக்கு பாராட்டி வருகிறார்கள்.
பிறருடைய பொருட்களின் மீது ஆசைப்படாமல் நேர்மையாக எனது பணியை செய்தேன். அதன் பலனாக, ''கடவுள் உன்னை இந்த உலகத்திற்கே அடையாளம் காட்டியுள்ளார்'' என உறவினர்கள் பெருமையாக கூறுகிறார்கள். அனைவருக்கும் நன்றி'' என்று பத்மா தெரிவித்தார்.