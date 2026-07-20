புதிய வண்ணத்தில் சென்னை மாநகர பேருந்துகள்; வைரலாகும் புகைப்படங்கள் - காரணம் என்ன?
புதிய பேருந்துகள் தவெக கட்சியின் கொடி நிறங்களான மஞ்சள் மற்றும் அடர் சிவப்பு ஆகிய வண்ணங்களில் காணப்படுகிறது.
Published : July 20, 2026 at 9:32 PM IST
சென்னை: புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்படும் சென்னை மாநகர பேருந்துகளின் மஞ்சள் மற்றும் அடர் சிவப்பு நிறத்தில் மாற்றப்பட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்றதில் இருந்து பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன. போக்குவரத்துத் துறையை மேம்படுத்தும் வகையில் புதிய பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக்காலத்தில் பேருந்துகள் பச்சை நிறத்தில் இருந்தது. கடந்த திமுக ஆட்சியில் நீலம், ஊதா, சிவப்பு நிறங்களில் இருந்தது.
இந்நிலையில், சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகத்திற்காக புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ள பேருந்துகளில் தற்போது பாடி கட்டப்பட்டு வருகிறது. புதிய பேருந்துகள் சிலவற்றின் புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.
குறிப்பாக பேருந்துகள் தவெக கட்சியின் கொடி நிறங்களான மஞ்சள் மற்றும் அடர் சிவப்பு ஆகிய வண்ணங்களில் காணப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சிஐடியு தொழிற்சங்க நிர்வாக அன்பழகனிடம் கேட்டப்போது, "அதிமுக ஆட்சியிலும், திமுக ஆட்சியிலும் அவர்கள் புதியதாக பேருந்துகள் வாங்கும்போது கலர் மாற்றம் செய்து இயக்குகின்றனர். அதேபோல் புதியதாக வரும் பேருந்துகளுக்கும், வாகனங்களின் தகுதி சான்றிதழ் பெறுவதற்கு மண்டலப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு செல்லும்போது கலர் மாற்றப்படுகிறது. இதை தவறு என கூற முடியாது" என்றார்.
இதுதொடர்பாக போக்குவரத்துத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறும்போது, "மகளிர் பயணம் திட்டத்தை விரிவுப்படுத்தி பெண்கள் அனைத்து பேருந்துகளிலும் பயணம் செய்யலாம் என்ற அறிவிப்பு வரும்போது, பேருந்துகளில் வேறுப்பாடு தேவைப்படாது. இதற்காக பேருந்துகளின் கலர் மாற்றம் செய்யப்படலாம்" என தெரிவித்தார்.