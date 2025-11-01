சிட்பண்ட் மோசடி: ரூ.2.4 கோடியை அபேஸ் செய்த கும்பல்! அலேக்காக தூக்கிய தனிப்படை போலீசார்!
பண மோசடி செய்துவிட்டு தலைமறைவாக இருந்த சிட்பண்ட் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான ஆனந்தன், கணக்கு மேலாளர் வினோத் குமார் ஆகியோரை போலீசார் கையும் களவுமாக பிடித்து சிறையில் அடைத்தனர்.
Published : November 1, 2025 at 8:05 AM IST
சென்னை: சிட்பண்ட் நிறுவனம் என்ற பெயரில் 70க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் சுமார் ரூ.2.4 கோடியை அபேஸ் செய்த கும்பலில் இருவரை தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சென்னை கோவிலம்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் டில்லி பாபு (39). இவர் மாதாந்திர சம்பளத்திற்கு தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் வேலை செய்து வருகிறார். இவர் பிள்ளைகளின் படிப்பு செலவுக்காக சேமித்து வைக்கும் நோக்கில் அரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள அச்சலீஸ் சிட் பண்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் என்ற சிட்பண்டு நிறுவனத்தில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் பணம் செலுத்தி வந்துள்ளார்.
கடந்த மாதம், இறுதிப்பணத்தை கொடுத்து சீட்டு தொகையை கட்டி முடித்துள்ளார். மொத்தம் ரூ.2.17 லட்ச தொகையை கட்டியுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்நிலையில் அவர் சீட்டு முடிந்து மொத்த தொகையை எடுப்பதற்காக சிட்பண்ட் நிறுவனத்துக்கு சென்றபோது நிறுவனம் மூடப்பட்டதாக அக்கம்பக்கத்தினர் கூறியுள்ளனர். இதனால், அதிர்ச்சியடைந்த டில்லி பாபு செய்வதறியாமல் செப்.8 ஆம் தேதி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
புகாரின் அடிபடையில் மத்திய குற்றப்பிரிவு சீட்டு மற்றும் கந்து வட்டி புலனாய்வு பிரிவு காவல் உதவி ஆணையாளர் வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு புலன் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. விசாரணையில் டில்லிபாபு உள்பட சுமார் 70க்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் ரூ.2.4 கோடிக்கு மேல் பணம் மோசடி நடந்திருப்பது தெரியவந்தது. மேலும், பணத்தை திருடி கொண்டு சிட்பண்டு நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களான யுவராஜ், ஆனந்தன் மற்றும் கணக்கு மேலாளர் வினோத்குமார் ஆகியோர் தலைமறைவாகி இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் பல்வேறு மாவட்டங்களில் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், தலைமறைவாக இருந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான கோயம்புத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த ஆனந்தன் (48), கோயம்புத்தூரில் வைத்தும், நிறுவனத்தின் கணக்கு மேலாளராக இருந்த சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த வினோத் குமார் (32) சென்னையில் வைத்தும் நேற்று தனிப்படை போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரிடமும் விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சிசிபி மற்றும் சிபிசிஐடி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர். மேலும் இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய தலைமறைவாக உள்ளவர்களை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.