சென்னையில் மத்தியப் பிரதேச சிறுவன் மரணம்: அடுத்தடுத்து வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்கள்

சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அந்த சிறுவன் சிறுநீர் கழித்த போது, ரத்தம் கலந்து வெளியேறியுள்ளது.

சென்னை சென்ட்ரல் (கோப்புப் படம்) (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 9:19 AM IST

சென்னை: மத்தியப் பிரதேசத்தில் இருந்து சென்னை வந்த சிறுவன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக ஏராளமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலத்தை சேர்ந்த 14 வயது சிறுவன், கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வேலை தேடி சென்னைக்கு வந்துள்ளார். சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்த அவர், தனது உறவினர் வீட்டுக்கு செல்வதற்காக வேளச்சேரிக்கு சென்றுள்ளார்.

பாலியல் அத்துமீறலா?

ஆனால், வேளச்சேரியில் அந்த சிறுவனின் உறவினர்கள் யாரும் இல்லாததால், ஒன்றும் புரியாமல் அங்கு ரயில் நிலையத்தில் நின்று கொண்டு இருந்துள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த ஒருவரிடம், “நான் மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம் போபால் செல்ல வேண்டும். எப்படி செல்வது என்று தெரியவில்லை” என கூறியுள்ளார்.

இதையடுத்து, அந்த நபர் சிறுவனை அங்கிருந்து சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் அழைத்து வந்து, 200 ரூபாய் பணமும் ஒரு தண்ணீர் பாட்டிலும் வாங்கி கொடுத்து விட்டு, தான் பெங்களூரு செல்வதாக கூறி புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

இந்நிலையில், சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் அந்த சிறுவன் சிறுநீர் கழித்த போது, அவரது சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வெளியேறி உள்ளது. இதனால், அந்த சிறுவன் அங்கிருந்தவர்கள் உதவியுடன் ஆட்டோ மூலம் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றுள்ளார்.

அப்போது மருத்துவர்களிடம் தன்னை இரண்டு நபர்கள் வலுக்கட்டாயமாக அழைத்துச் சென்று தனியாக இருந்த ரயில் பெட்டியில் வைத்து பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததாக மருத்துவர்களிடம் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

போக்சோ வழக்கு

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மருத்துவர்கள், சம்பவம் குறித்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலைய ரயில்வே காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். உடனடியாக, போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.

மேலும், ரயில் நிலையத்தில் உள்ள அனைத்து சிசிடிவி காட்சிகளையும் போலீசார் கைப்பற்றி ஆய்வு செய்தனர். ஆனால் சிறுவன் சொல்வது போல், அவரை யாரும் அழைத்துச் செல்லவில்லை என்பதும், ரயில் பெட்டியில் கொண்டு சென்று பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்யவில்லை என்பதும் விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட சிறுவனிடம் குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு குழு விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் சிறுவன் அளித்த புகாரில் உண்மை இல்லை என்றும், அவருக்கு உடல் நிலை பாதிப்பு இருந்ததாகவும் குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு குழு விசாரணையில் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல் துறையினர், குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு குழு அறிக்கை மற்றும் விசாரணை அறிக்கையை வைத்து நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது. அப்போதும், அந்த சிறுவன் தனக்கு சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வந்தது என்று தான் காவல்துறையினரிடத்தில் கூறியதாக நீதிபதியிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

கைவிட்ட பெற்றோர்

பின்னர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் அந்த சிறுவனை அவரது குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைப்பதற்காக சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே தனிப்படையினர், மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலுக்கு சென்று அவரது பெற்றோர்களிடம் நடந்ததை கூறியுள்ளனர்.

அதற்கு அந்த சிறுவனின் பெற்றோர்கள், “மாதாமாதம் இது போன்று தான் வீட்டில் இருந்து எங்காவது புறப்பட்டு ரயிலில் சென்று விடுகிறான். இதனால் அவனை நாங்கள் அழைத்து வர விரும்பவில்லை. அவன் சென்னையிலேயே இருக்கட்டும்” என காவல்துறையினரிடத்தில் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

சிறுவன் உயிரிழப்பு

இதற்கிடையே, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுவன், தனியார் காப்பகத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஆனால், சில தினங்களுக்கு முன்பு அந்த காப்பகத்தில் இருந்து அந்த சிறுவன் தப்பித்து சென்றுள்ளார். இதையடுத்து கண்ணகி நகர் பகுதியில் வைத்து அவரை பிடித்து சென்னை ராயபுரத்தில் உள்ள அரசு காப்பகத்தில் காவல்துறையினர் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில், அரசு காப்பகத்தில் தங்கியிருந்த சிறுவனுக்கு கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதாகவும், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவன் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (மார்ச் 29) அன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

ரயில்வே காவல்துறை விளக்கம்

இந்த சம்பவம் குறித்து சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே காவல்துறையினரை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது, “பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் முதலில் தன்னை இருவர் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு செய்ததாக கூறியதை அடுத்து போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டோம்.

பின்னர், சிறுவனிடம் நடத்திய தொடர் விசாரணையில், கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனது சொந்த ஊரில் சிறுவன் ஒரு விபத்தில் சிக்கியுள்ளான். அப்போதிலிருந்து சரியாக மலம் கழிக்க முடியாமலும், சிறுநீரில் ரத்தம் கலந்து வெளியேறும் பிரச்சினைகளும் இருந்து வந்துள்ளது.

இதனால், சிறுநீர் பாதை மற்றும் ஆசனவாய் பகுதியில் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். ஆனால் சிறுவன் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு செய்ததாக தவறான தகவல் அளித்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது” என ரயில்வே காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

சிறுவனின் உடற்கூராய்வு அறிக்கை இன்னும் வெளியாகவில்லை என்று தெரிவித்த ரயில்வே காவல்துறையினர், அது வந்த பிறகு அவர் இறப்புக்கான முழுமையான காரணம் தெரிய வரும் என்றும், அதன் பிறகு தான் இந்த வழக்கின் பிரிவுகள் மாற்றப்படும் எனவும் தெரிவித்தனர்.

மேலும், அந்த சிறுவன் உயிரிழந்த தகவல் குறித்து பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களும் சிறுவனின் உடலை வாங்க வந்து கொண்டிருப்பதாக ரயில்வே காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர்.

