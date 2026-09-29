முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் உதவியாளர்களின் வீடுகளில் 5 மணி நேரம் சோதனை - சிக்கியது என்ன?
சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில் இந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட 44 ஆவணங்கள் மற்றும் 1 லேப்டாப் ஆகியவை கைப்பற்றபட்டதாக குற்றப்பிரிவு போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
Published : September 29, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் அரசு அனுமதி பெற்றுத் தருவதாக கூறி பண மோசடி செய்ததாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில், திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உதவியாளர்களின் வீடுகள் உட்பட 5 இடங்களில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சென்னை பெருநகர மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் இவ்வழக்கில் சம்மந்தப்பட்ட பி.டி.அரசகுமார், தலைமறைவாக உள்ள முத்துகுமாரின் உறவினர் மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியின் உதவியாளர்களுக்கு சொந்தமான சென்னை சாலிகிராமம், கோடம்பாக்கம், சூளைமேடு, பூவிருந்தவல்லி, நாவலூர் ஆகிய 5 இடங்களில் உள்ள வீடுகளில் இன்று அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில், இந்த வழக்கு சம்மந்தப்பட்ட 44 ஆவணங்கள் மற்றும் 1 லேப்டாப் ஆகியவை கைப்பற்றபட்டதாக குற்றப்பிரிவு போலீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இவ்வழக்கில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகச் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசிடம் இருந்து அங்கீகாரம் மற்றும் பல்வேறு சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளை பெற்று தருவதாக கூறி பணம் வசூலித்து மோசடி செய்ததாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து பி.டி.அரசகுமார் உட்பட 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். அவர்களிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வரும் நிலையில், அரசகுமாருக்கு நீதிமன்றம் இன்று நிபந்தனை ஜாமீன் அளித்து உத்தரவிட்டது.
இந்த நிலையில், கடந்த 16.09.2026-ம் தேதி தமிழ்நாடு பள்ளி கல்விதுறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி மற்றும் அவரது உதவியாளர்களான வாலாடி கார்த்திக், அருண் பிரகாஷ் மற்றும் பிரகாஷ் ஆகியோர்களுக்கு சொந்தமான திருச்சி, சென்னை ஆகிய இடங்களில் உள்ள வீடுகள், அலுவலங்களில் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். இதில் ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னனு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் இவ்வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள முக்கிய நபரான முத்துகுமார், தனியார் பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் மோசடி செய்து பணம் பெறுவதற்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கருதப்படும் அவரது உறவினரான சரவணன், ரமேஷ் மற்றும் கோகுலகிருஷ்ணன் ஆகியோரது கள்ளக்குறிச்சியில் உள்ள வீடுகள் மற்றும் கடைகளில் சோதனை மேற்கொண்டு 30க்கும் மேற்பட்ட ஆவணங்கள் அண்மையில் கைப்பற்றப்பட்டன.