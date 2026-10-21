சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே ஏசி மின்சார ரயில்கள் அக். 23 முதல் இயக்கம்
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19- ஆம் தேதி அன்று சென்னை கடற்கரை- செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் முதல் ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே தொடங்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 21, 2026 at 8:28 PM IST
சென்னை: சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் இடையே ஏசி மின்சார ரயில்கள், சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.
சென்னை- ஆவடி- அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் ஏசி புறநகர் ரயில்கள் சோதனை அடிப்படையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
சோதனை அடிப்படையில் ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கம்
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், "வரும் அக்.23- ஆம் தேதி முதல் வரும் டிச.24- ஆம் தேதி வரை சென்னை சென்ட்ரல்- அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் ஏசி மின்சார ரயில்கள் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படுகின்றன. வாரத்தில் சனிக்கிழமை மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகிய நாட்களைத் தவிர்த்து ஐந்து நாட்களுக்கு ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில் சேவை வழங்கப்படவுள்ளது.
ஆறு ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கம்
சென்னை ரயில்வே கோட்டம் கொடுக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்படும். ஆவடி- அரக்கோணம் (49051), சென்னை சென்ட்ரல்- ஆவடி (49053), சென்னை சென்ட்ரல்- அரக்கோணம் (49055), அரக்கோணம்- சென்னை சென்ட்ரல் (49052), ஆவடி- சென்னை சென்ட்ரல் (49054), அரக்கோணம்- ஆவடி (49056) ஆகிய ஆறு ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அதிநவீன வசதிகளுடன் 12 பெட்டிகளுடன் ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
Southern Railway introduces 12-car Air-Conditioned EMU services on the Chennai – Arakkonam line, on a trial basis. Connecting Chennai Central, Perambur, Ambattur, Avadi, Tiruvallur and Arakkonam. Watch the video for the timings. #SouthernRailway #EMU #Chennai #Arakkonam #IndianRailways— Southern Railway (@GMSRailway) October 21, 2026
சென்னை சென்ட்ரல் புறநகர் ரயில் நிலையம்- அரக்கோணம் ஏசி மின்சார ரயில், பேசின் பிரிட்ஜ், வியாசர்பாடி ஜீவா, பெரம்பூர், பெரம்பூர் கேரியேஜ் ஒர்க்ஸ், பெரம்பூர் லோகோ ஒர்க்ஸ், வில்லிவாக்கம், கொரட்டூர், அம்பத்தூர், திருமுல்லைவாயில், ஆவடி, பட்டாபிராம், நெமிலிச்சேரி, திருநின்றவூர், வேப்பம்பட்டு, திருவள்ளூர் போன்ற ரயில் நிலையங்கள் வழியாக இயக்கப்படுகிறது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாவது ஏசி புறநகர் ரயில் சேவை
கடந்த 2025- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19- ஆம் தேதி அன்று சென்னை கடற்கரை- செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் முதல் ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில் சேவையை தெற்கு ரயில்வே தொடங்கியது. இந்த ரயில்களுக்கு பயணிகள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்தது. இதையடுத்து, அக்.23- ஆம் தேதி இரண்டாவது ஏசி புறநகர் மின்சார ரயில் சேவைத் தொடங்கவுள்ளது.
அதிநவீன வசதிகளைக் கொண்ட ரயில் பெட்டிகள்
பெரம்பூர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில்களுக்கான பெட்டிகள் அதிநவீன வசதிகளுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. முழுக்க, முழுக்க குளிரூட்டப்பட்ட ரயில் பெட்டியில், தானியங்கி கதவுகள், இயற்கை அழகை ரசிக்கும் வகையில் பரந்த கண்ணாடிகள், துருப்பிடிக்காத எஃகு இருக்கைகள், ஜிபிஎஸ், எல்இடி திரைகள், ரயில் பயணிகளின் பாதுகாப்பிற்காக சிசிடிவி கேமராக்கள் போன்ற வசதிகள் இடம் பெற்றுள்ளன.
போக்குவரத்து நெரிசல் குறைய வாய்ப்பு
புதிய ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில் சேவையால் சென்னையை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் பீக் ஹவர்ஸ் எனப்படும் உச்ச நேரங்களில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசல் சற்று குறையக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஏசி மின்சார புறநகர் ரயில் சேவை தொடர்பான காணொளியை தெற்கு ரயில்வே தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ரயில் சேவை தொடர்பான நேரங்கள் உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றுள்ளன.