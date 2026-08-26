போக்குவரத்து மாற்றம்: சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பயணம் செய்பவர்கள் கவனத்திற்கு!
சீரமைப்புப் பணிகளின் நிறைவைப் பொறுத்து வழக்கமான போக்குவரத்துகள் மீண்டும் அந்த வழியாக அனுமதிக்கப்படும் என்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 11:17 AM IST
காஞ்சிபுரம்: சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்கும் பணிகளுக்காக போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார்சத்திரம் கிழக்கு புறவழிச்சாலை முதல் அரணேரி வரையிலான NH-48 தேசிய நெடுஞ்சாலையின் சென்னை செல்லும் வழித்தடத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சாலைப் பள்ளங்களை சீரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பணிகள் நடைபெறும் காலத்தில், வாகனப் போக்குவரத்தை சீராகவும், பாதுகாப்பாகவும் மேற்கொள்ளும் வகையில் போக்குவரத்து மாற்று ஏற்பாடுகள் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் செய்யப்பட்டுள்ளன.
போக்குவரத்திற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணைய அலுவலர்களுடன் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்கான பணிகள் இன்று (ஆகஸ்ட் 26) மாலைக்குள் நிறைவு செய்யப்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலையின் நிலைமை மற்றும் சீரமைப்புப் பணிகளின் நிறைவைப் பொறுத்து வழக்கமான போக்குவரத்துகள் மீண்டும் அந்த வழியாக அனுமதிக்கப்படும் என்றும் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து மாற்றம்
சென்னை - பெங்களூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதனால், திருவள்ளூர் நோக்கிச் செல்லும் கனரக வாகனங்களில் சுமார் 20 சதவீத வாகனங்கள் பொன்னேரி கரை சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்பட்டு, பரந்தூர் வழியாக திருவள்ளூர் மாற்றுப் பாதையில் செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இருந்து காஞ்சிபுரம் நோக்கிச் செல்லும் கனரக வாகனங்கள், நாசரேத்பேட்டை வழியாக வெளிவட்ட சாலை மூலம் ஜி.எஸ்.டி. சாலைக்கும், திருமழிசையில் இருந்து பரந்தூர் சாலை வழியாக பொன்னேரி கரை சந்திப்பிற்கும் திருப்பி விடப்படுகின்றன.
மேலும், NH-48 சாலையில் பள்ளம் சீரமைப்பு பணிகள் தடையின்றி நடைபெறுவதற்காக, சுங்குவார்சத்திரம் கிழக்கு புறவழிச்சாலையில் இருந்து திருப்பெரும்புதூர் நோக்கி NH-48 சென்னை செல்லும் வழித்தடத்தில் எந்தவொரு வாகனமும் அனுமதிக்கப்படவில்லை.
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சென்னையில் இருந்து காஞ்சிபுரம், வேலூர் நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் சுங்குவார்சத்திரம் கிழக்கு புறவழிச்சாலை மேம்பாலத்தைப் பயன்படுத்தி, தடையின்றி காஞ்சிபுரம் நோக்கி செல்லலாம்.
போக்குவரத்து மாற்றுப் பகுதிகள், முக்கிய சந்திப்புகள், கீழ்பாலங்கள் மற்றும் முக்கியமான இடங்களில் 4 காவல் ஆய்வாளர்கள், 7 உதவி ஆய்வாளர்கள் மற்றும் 40 காவலர்கள் என மொத்தம் 51 காவல்துறையினர் இங்கு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.