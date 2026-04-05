பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு டி.ராஜா சரமாரி கேள்வி
தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் ஆணையம் சட்டத்துக்குட்பட்டு நடந்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : April 5, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைவதற்கு என்ன காரணம் என மோடி கூற தயாரா? என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில தலைமை அலுவலகமான பாலன் இல்லத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் ஆகியோர் கூட்டாகச் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய வீரபாண்டியன், "இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா, கேரளம் மாநிலத்தில் பல்வேறு இடங்களில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியின் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து டி.ராஜா பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளவிருக்கிறார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியிருந்தார். இது மிகவும் கண்டனத்திற்குரியது. இது பிரச்சாரம் அல்ல; எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் திசைத் திருப்புவதைக் காட்டுகிறது. இது தமிழ்நாடு அரசியலுக்கு ஏற்புடையதல்ல; பிரச்சாரத்தின் இடையே பறக்கும் படை முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சரின் வாகனத்தை நிறுத்தி சோதனை செய்கின்றனர். பிரதமர், மத்திய உள்துறை அமைச்சரின் வாகனங்களைச் சோதனையிட முடியுமா? சட்டம் அனைவருக்கும் ஒன்று தான்.
தேர்தல் ஆணையம், டிஜிபி உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளை மாற்றியிருப்பது ஏற்புடையதல்ல; சட்டப்படி நியாயமான முறையில் தேர்தல் ஆணையம் நடந்துக் கொள்ள வேண்டும். பீகார், உத்தரப்பிரதேசம் இல்லை; இது தமிழ்நாடு. அங்கு நடப்பதைப்போல் தேர்தல் ஆணையம் நடந்துக் கொள்ளக்கூடாது. தேர்தல் ஆணையம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடந்துக் கொள்ள வேண்டும்.
முன்னாள் தமிழ்நாடு ஆளுநர், ஆளுநர் மாளிகையை ஆர்எஸ்எஸ் மாளிகையாக்கி இருந்தார். தற்போது வந்துள்ள ஆளுநரும் ஆர்எஸ்எஸ்காரர்களை சந்திக்கக்கூடிய இடமாக அதனை மாற்றுகிறார் என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. கடந்த முறை எங்கள் கட்சியின் பெயரில் வங்கியில் நிதி வழங்கப்பட்டு தேர்தல் செலவுக்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. நாங்கள் அதை எங்கேயும் மறைக்கவில்லை. தேர்தல் ஆணையத்திற்கும் தெரியும்; எல்லோருக்கும் தெரியும்.
இதை வைத்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மீது அவதூறுகளைப் பரப்ப முயன்றார்கள். நூற்றாண்டுக்கால கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தில் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சார்ந்தவர் கூட கையூட்டுப் பெற்றதாக கைது செய்யப்படவில்லை. தேர்தலுக்காக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பெயரில் போடப்படும் நிதியை நாங்கள் பெறமாட்டோம். கூட்டணியில் உள்ளவர்களுக்கு திமுக எந்தவித கட்டளை உத்தரவு இடுகிற தோணியில் பேசவில்லை. அறிவில் சிறந்த அரசியல் தலைவர் திருமாவளவன்; ஒரு கூட்டணிக்கு நெருக்கடி தரக்கூடியவர் இல்லை; எங்கள் கூட்டணி உறுதியாக இருக்கிறது; வலுவாக இருக்கிறது, நாங்கள் வெல்வோம்.
தேர்தலை யாரும் புறக்கணிக்கக்கூடாது; அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும். அந்த மக்களுக்கு அநீதி ஏற்பட்டு இருக்கிறது. அதனால் அவர்கள் தேர்தலைப் புறகணிக்கக்கூடாது. அவர்களுடன் நாங்கள் உடனிருப்போம்" எனத் தெரிவித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய டி.ராஜா, "தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான தேர்தலாக இந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் கருதப்படுகிறது. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி தேர்தல் களத்தில் நிற்கிறது. இந்த அணியைக் கொள்கைக் கூட்டமாக மக்களால் பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டு வளர்ச்சியை முன்னெடுத்து செல்லக்கூடிய அணியாக மக்கள் பார்க்கின்றனர். இந்த அணியில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடம் பெற்றுள்ளது.
பாஜக தமிழ்நாட்டில் எப்படியாவது காலூன்றி விட வேண்டும் என போராடிக் கொண்டிருக்கிறது. பாஜக காலூன்ற வேண்டும், வேண்டுமென்றே சில கட்சிகளை அணி சேர்த்திருக்கிறது. அதில் அதிமுகவும் ஒன்று. இது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது தானா? என யோசிக்க வேண்டும். மதவெறி அரசியலை முன்வைத்து மக்களைப் பிளவுபடுத்தி மோதவைத்து நாட்டையே கலவரமாக மாற்றிக் கொண்டிருக்கக் கூடிய கட்சியாக பாஜக உள்ளது.
நாடாளுமன்றங்களை முடக்குவதுபோல் சட்டமன்றங்களும் நடைபெறவிடாமல் இருப்பதற்கு ஆளுநர்களை ஆர்எஸ்எஸ் மற்றும் பாஜகவினர் ஏவி விடுகின்றனர். மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்றத்தை நடத்தவிடாமல் முடக்க பார்க்கிறது. ஒன்றிய அரசு பல்வேறு முடிவுகளை ஒரு தலைப்பட்சமாக எடுக்கின்றது. கல்வியைத் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்க வேண்டும் என பார்க்கிறது ஒன்றிய அரசு.
தர்மேந்திர பிரதான் தமிழ்நாட்டிற்கு உபதேசம் செய்கிறார். தமிழ் மக்களுக்கு அவர் அறிவுரைத் தர வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. இந்தியா பெற்றிருக்கிற அந்நிய கடன் எவ்வளவு? என பிரதமர் மோடி மக்களிடம் சொல்லத் தயாரா? இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைவதற்கு காரணம் என்ன? என பிரதமர் மோடி சொல்லத் தயாரா? ஆண்டுக்கு இரண்டு கோடி வேலைவாய்ப்பு என்ற வாக்குறுதியை பிரதமர் கொடுத்தார். எங்கே அந்த வேலைவாய்ப்பு? இந்தியா எந்த நாட்டில் எரிபொருள் வாங்க வேண்டும் என்பதை அமெரிக்கா முடிவு செய்கிறது. டொனால்டு ட்ரம்ப் இந்தியாவின் பிரதமர் அல்ல. அவர் சொல்வதை எப்படி வாய்மூடி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரியவில்லை" என்றார்.