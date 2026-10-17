தொடர் மழையால் மண்சரிவு: சென்னை - அரக்கோணம் இடையே ரயில் சேவை பாதிப்பு
காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்திற்கு கீழே பொதுமக்களின் வசதிக்காக சுரங்கபாதை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
Published : October 17, 2026 at 9:00 AM IST
சென்னை: காஞ்சிபுரம் அருகே தொடர் மழை பெய்துவருவதால், தண்டவாளத்தில் மண்சரிவு ஏற்பட்டு, சென்னை - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் அடுத்த பூசிவாக்கம் பகுதியில் இருந்து கிதிரிப்பேட்டை செல்லும் சாலையின் மையப்பகுதியில் ரயில்வே கேட் அமைந்துள்ளது. இந்த வழித்தடத்தில் காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, சென்னை கடற்கரை, அரக்கோணம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
இந்த வழியாக ரயில்கள் கடந்து செல்லும் நேரங்களில் ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதால் அந்த வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி, ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசர கால வாகனங்களும் ரயில்வே கேட் மூடப்படுவதால் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றன.
இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதுடன் பொதுமக்களும் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். இதற்கு தீர்வு காணும் வகையில் ரயில்வே கேட் பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைக்க ரயில்வே துறை முடிவு செய்தது. இதற்காக, தண்டவாளத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் சுரங்கபாதை அமைக்கும் பணிகள் கடந்த சில மாதங்களாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 16) மதியம் முதல் காஞ்சிபுரம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்ததன் காரணமாக, சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வரும் பகுதியில் நேற்று இரவு மண்சரிவு ஏற்பட்டது. இதனால், தண்டவாளத்தின் கீழே ஒருபுறம் முழுவதும் மூடியிருக்கிறது.
இதுகுறித்து ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தகவலறிந்து அங்கு வந்த ரயில்வே துறையினர் தண்டவாளத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் சரிந்த மண்ணை சீரமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். தண்டவாளத்தின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்த பின்னர், வழக்கமான ரயில் போக்குவரத்து மீண்டும் தொடங்கும் என ரயில்வே துறை மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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தண்டாவளத்தின் கீழ் மண்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதால், சென்னையில் இருந்து அரக்கோணம் நோக்கி செல்லும் ரயில்கள் வாலாஜாபாத்தில் நிறுத்தப்படுகின்றன. இதனால், பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். காஞ்சிபுரம் அருகே தொடர் கனமழையால் ரயில் தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு ஏற்பட்டு சென்னை - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், அதனை சீரமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.