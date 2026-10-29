மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியிலும் கொலைகள், பாலியல் கொடுமைகள்; புள்ளி விவரங்களை வெளியிட உள்ளதாக வைகோ ஆவேசம்
"விலைவாசி உயர்வு என்பது அனைத்து ஆட்சிகளிலும் நடப்பதுதான்; விலைவாசி உயர்வுக்கு ஒரு அரசை மட்டும் காரணமாகச் சொல்ல முடியாது" என வைகோ கூறியுள்ளார்.
Published : October 29, 2026 at 4:36 PM IST
சென்னை: "கருணாநிதி, மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியிலும் கொலைகள், காவல்துறை மரணங்கள், பாலியல் கொடுமைகள் நடந்தவைக் கணக்கற்றவை. முழு புள்ளி விவரங்களையும் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளேன்" என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (அக்.29) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு கடந்த 35 ஆண்டுகளில் ஒவ்வொரு நாளும் கொலைகள், பாலியல் குற்றங்கள், கொள்ளைகள் நடக்காத நாளே கிடையாது. நான் அவ்வளவு புள்ளி விவரங்களையும் சேகரித்து வைத்துள்ளேன்.
ஜெயலலிதா ஆட்சியிலும் சரி, கருணாநிதி ஆட்சியிலும் சரி, எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியிலும் சரி, மீண்டும் மு.க.ஸ்டாலின் ஆட்சியிலும் சரி நடைபெற்றிருக்கக் கூடிய கொலைகள், காவல்துறை மரணங்கள், பாலியல் கொடுமைகள் கணக்கற்றவை. அப்போதெல்லாம் இப்போது கூச்சலிடுகின்ற சில எதிர்க்கட்சிகள் என்ன செய்துக் கொண்டிருந்தார்கள்?
தேனியில் ஒரு சிறைக் கொட்டடியில் திடீரென்று கைகளில் கிடைத்த ஆயுதங்களைக் கொண்டு காவலர்களைத் தாக்கி 17 பேர் தப்பித்துவிட்டார்கள். ஆனால், 4 மணி நேரத்திற்குள் 13 பேரை காவல்துறை கைது செய்தது. அடுத்த 24 மணி நேரத்திற்குள் மற்ற 4 பேரையும் கைது செய்து, மொத்தம் 17 பேரையும் பிடித்துவிட்டார்கள். மின்னல் வேகத்தில் காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. காவல்துறை தனது கடமையைச் சரியாகச் செய்து வருகிறது.
கிரிமினல் குற்றங்கள் நடப்பது என்பது மனிதர்களில் பலர் மிருகங்களாக, பல ஆண்டுகளாக, போதை மற்றும் மதுவின் காரணத்தால் இத்தகைய கொடூரமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். அதை தடுப்பதற்கு போதையால் ஏற்படும் கொடுமைகளைத் தடுக்க நானே 1,800 கி.மீ. பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டவன். எனவே, இந்த அரசின் மீது குற்றச்சாட்டு வைப்பது, அவர்கள் மீதே திரும்பும் என்பதை எதிர்க்கட்சிகள் மறந்துவிட்டன. இதுகுறித்து இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் உங்கள் எல்லோரையும் அழைத்து, முழு புள்ளி விவரங்களையும் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது தொடரப்படும் வழக்குகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "குற்றம் செய்திருந்தால், அதாவது உப்பைத் திண்றவன் தண்ணீரைக் குடித்து தான் தீர வேண்டும். எதைக் கேட்டாலும் ஆளுங்கட்சியையும், விஜய்யையும் பற்றிக் கடுமையாக விமர்சனம் செய்யும் சில கட்சித் தலைவர்கள், சில விஷயங்களைப் பற்றிப் பேச மறுக்கிறார்கள். தவறுகளை ஏன் சுட்டிக்காட்ட மறுக்கிறார்கள்? ஏன் ஒரு கண்ணில் வெண்ணெய், ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பு?
நேர்மையாகவும், நாணயமாகவும் ஆட்சி நடத்துவதுதான் தன்னுடைய ஒரே குறிக்கோள், இலக்கு என்று முதலமைச்சர் அறிவித்தார். அதற்கு ஒரேயொரு சான்றைத் தர விரும்புகிறேன். தமிழ்நாட்டின் தென்பகுதியையும், தூத்துக்குடி மண்டலத்தையும் நாசப்படுத்துகிற நாசக்கார ஸ்டெர்லைட் நச்சாலை, மகாராஷ்டிராவிலிருந்து அடித்து விரட்டப்பட்ட பிறகு, ஒரே வாரத்தில் ஜெயலலிதாவிடம் உரிமம் வாங்கியது. உலகக்கோடீஸ்வரன் ஒரு வாரத்தில் உரிமம் வாங்க எவ்வளவு பலன் அந்த அரசுக்குக் கிடைத்திருக்கும் என்பதை நான் வெளிப்படையாகச் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை.
அதற்குப் பிறகு திமுக ஆட்சியிலும், முழுக்க முழுக்க ஸ்டெர்லைட் ஆலை அந்த ஆதரவைப் பெற்றது. எடப்பாடி பழனிசாமி ஆட்சியில் ஸ்டெர்லைட்டுக்கு கையாளாகவும், எடுபிடியாகவும் மாறி, காவல்துறையை ஏவி, அமைதியாக ஊர்வலம் நடந்தபோது 13 பேரைக் கொடூரமாக சுட்டுக் கொல்வதற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு கைக்கூலி வேலையைச் செய்தது. இதற்காக, அவர்கள் எவ்வளவு ஆதாயத்தைப் பெற்றிருப்பார்கள்?
ஆனால் முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கிரீன் காப்பர் பிளான்ட் போட அனுமதி கேட்டபோது இன்றைக்கு வரை முதலமைச்சர் சந்திப்பதற்குக்கூட வாய்ப்பு கொடுக்கவில்லை, அனுமதியும் தரவில்லை. மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியமும் அனுமதி வழங்கவில்லை. அதனால்தான் உயர்நீதிமன்றத்தில் அரசுக்கு எதிராக மனு போட்டுள்ளார்கள். நானும், அதில் இடைமனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளேன். முதலமைச்சர் விஜய், எவ்வளவு நேர்மையாக ஆட்சியை நடத்தி வருகிறார் என்பதற்கு இதுவே சான்று.
விலைவாசி உயர்வு என்பது அனைத்து ஆட்சிகளிலும் நடப்பதுதான். பணவீக்கம் என்பது ஒரு சர்வதேச அளவிலான காரணி. அது இந்தியா முழுவதும் இருக்கிறது. விலைவாசி உயர்வுக்கு ஒரு அரசை மட்டும் காரணமாகச் சொல்ல முடியாது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
"நவம்பர் 01- ஆம் தேதி டெல்லியில் காங்கிரஸ் கட்சி நடத்தும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்வீர்களா?" என்று செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த வைகோ, "நான் பசும்பொன்னுக்கு சென்றுக் கொண்டிருக்கிறேன்; 50 ஆண்டுகளாகத் தொடர்ந்து அங்கு செல்கின்றேன். எனவே, எனக்கு பதிலாக திருச்சி எம்.பி. துரை வைகோ, காங்கிரஸ் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்வார்" எனத் தெரிவித்தார்.