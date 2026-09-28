சென்னை விமான நிலையத்தில் 3.4 கிலோ உயர் ரக கஞ்சா பறிமுதல்
கைது செய்யப்பட்ட பெண் பயணி சென்னையை சேர்ந்தவர் என்பதும், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு குருவியாக செயல்பட்டதும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : September 28, 2026 at 6:19 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் 3.4 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் உயர் ரக கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து நாள்தோறும் அமெரிக்கா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியா, துபாய், சவூதி அரேபியா, கனடா, நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், மலேசியா, குவைத், இலங்கை போன்ற பல்வேறு நாடுகளுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதே சமயம், வெளிநாடுகளில் இருந்து போதைப்பொருள், தங்கம் கடத்தி வரும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ள நிலையில் சென்னை மண்டல சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகளைத் தீவிரமாகக் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
பயணிகளையும், அவர்களது உடைமைகளையும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிரமாக சோதனை செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், நேற்று (செப்.27) மலேசியா நாட்டின் தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இருந்து பயணிகளுடன் ஒரு விமானம் சென்னையில் தரையிறங்கியது. அந்த விமானத்தில் பயணித்த பயணிகளை தீவிரமாகக் கண்காணித்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், சோதனையையும் மேற்கொண்டனர்.
அப்போது சுமார் 40 வயதுடைய பெண் பயணி ஒருவர் அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துக் கொண்டு கன்வேயர் பெல்ட்டில் வந்த தனது உடைமைகளை டிராலியில் வைத்து கொண்டு விமான நிலையத்திற்கு வெளியே செல்ல முயன்றார்.
அவரை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்தனர். அப்போது அந்த பயணி, தன்னிடம் சுங்க வரி செலுத்தக் கூடிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனக் கூறிவிட்டு வெளியே செல்ல முயன்றார். அந்த பெண் பயணியை மீண்டும் தடுத்த அதிகாரிகள், விமான நிலையத்தில் உள்ள சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று அவரது உடைமைகளை சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, நான்கு பார்சல்களில் சுமார் 3.42 கிலோ உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா போதைப்பொருள் இருந்ததைக் கண்டு அதிகாரிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர். அவற்றின் சர்வதேச மதிப்பு ரூபாய் 1.20 கோடி எனவும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சம்மந்தப்பட்ட பெண் பயணியை கைது செய்த அதிகாரிகள், அவர் கடத்தி வந்த ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்தனர். அந்த பெண் பயணியிடம் விசாரணை நடத்திய போது, அவர் சென்னையைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலுக்கு குருவியாகச் செயல்பட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.
சென்னையில் யாரிடம் போதைப்பொருளைக் கொடுக்க முயன்றார்? பெண் பயணியை போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தியது யார்? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்தால் சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.