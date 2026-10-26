ஆசனவாய் வழியே பதுக்கி வைக்கப்பட்ட ரூ. 2.10 கோடி மதிப்பிலான தங்க பசை: சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த இருவர் சிக்கியது எப்படி?
தங்களிடம் சுங்கத் தீர்வை செலுத்த வேண்டிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனக் கூறி, அவர்கள் கிரீன் சேனல் வழியாக விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முயன்றபோது, அலுவலர்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
Published : October 26, 2026 at 10:35 AM IST
சென்னை: சிங்கப்பூரில் இருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு கடத்தி வரப்பட்ட, ரூபாய் 2.10 கோடி மதிப்பிலான தங்க பசையை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்களில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதை தடுக்கும் வகையில், சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சிங்கப்பூரில் இருந்து சென்னைக்கு வரும் விமானம் மூலம் அதிகளவில் தங்கம் கடத்தி வரப்படுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்ததுள்ளது.
இதையடுத்து, நேற்று (அக்டோபர் 25) நள்ளிரவு சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் கண்காணிப்புப் பணியைத் தீவிரப்படுத்தினர். அப்போது சிங்கப்பூரில் இருந்து வந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளை, அலுவலர்கள் கண்காணித்து சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் வந்தவர்களை நிறுத்தி விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது சென்னையைச் சேர்ந்த இரண்டு ஆண் பயணிகள், சுற்றுலாப் பயணிகளாக சிங்கப்பூர் சென்றுவிட்டு சென்னைக்கு திரும்பியிருந்தனர். அவர்களிடம் அலுவலர்கள் விசாரணை நடத்தியபோது, இருவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாகப் பதிலளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், தங்களிடம் சுங்கத் தீர்வை செலுத்த வேண்டிய பொருட்கள் எதுவும் இல்லை எனக் கூறி, அவர்கள் கிரீன் சேனல் வழியாக விமான நிலையத்தை விட்டு வெளியேற முயன்றனர்.
இதனால் சந்தேகமடைந்த சுங்கத்துறை அலுவலர்கள், அவர்கள் இருவரையும் வெளியே செல்ல அனுமதிக்காமல் சுங்க அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். முதலில் அவர்களது உடமைகளை அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர். ஆனால், அதில், கடத்தல் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்பது தெரியவந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, இருவரையும் தனித்தனியாக அழைத்து சென்று முழுமையாக சோதனை நடத்தினர்.
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அப்போது இருவரும் தங்களது உடலின் பின்பகுதியில் உள்ள ஆசனவாய் வழியாக ஓவல் வடிவிலான கேப்சூல் போன்ற உருளைகளை மறைத்து வைத்து கடத்தி வந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த உருளைகளுக்குள் 24 காரட் தூய்மையான தங்க பசை இருந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, இருவரிடம் இருந்தும் மொத்தம் ஆறு ஓவல் வடிவ கேப்சூல் உருளைகள் கைப்பற்றப்பட்டன.
அவற்றில் மொத்தம் 1.65 கிலோ எடையிலான தங்க பசை இருந்தது. இதன் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு சுமார் ரூபாய் 2.10 கோடி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து கடத்தல் தங்கத்தைப் பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் தங்கத்தை உடலுக்குள் மறைத்து எடுத்து வந்த சென்னையைச் சேர்ந்த இரண்டு பயணிகளையும் சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் கைது செய்தனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.