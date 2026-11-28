உள்ளாடைக்குள் மறைத்து கொண்டுவரப்பட்ட 760 கிராம் 24K தங்கப்பசை - மதிப்பு எவ்வளவு தெரியுமா?
இரண்டு இளைஞர்களையும் தங்கக் கடத்தலில் ஈடுப்பட வைத்தது யார், இவர்கள் கடத்தி வந்த தங்கதை யாரிடம் கொடுக்க இருந்தனர் என பல்வேறு கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 28, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: உள்ளாடைக்குள் மறைத்து வைத்து துபாயிலிருந்து விமானத்தில் கடத்தி கொண்டு வரப்பட்ட சுமார் 97 லட்ச ரூபாய் மதிப்புடைய 760 கிராம் தங்கப்பசையை சுங்கத்துறை அலுவலர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 25) நள்ளிரவு துபாயிலிருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று வந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகளை சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து பயணிகளை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது சென்னையைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்கள் துபாய்க்கு சுற்றுலாப் பயணிகளாக சென்று விட்டு, இந்த விமானத்தில் திரும்பி வந்திருந்தனர்.
அவர்கள் இருவர் மீதும் சுங்கத் துறைக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இந்நிலையில், இருவரையும் நிறுத்தி விசாரித்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர்களது உடைமைகளையும் பரிசோதித்துள்ளனர். ஆனால், அதில் எதுவும் சிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து இருவரையும் தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று முழுமையாக பரிசோதித்துள்ளனர். அப்போது அவர்களில் ஒரு பயணியின் உள்ளாடைக்குள் இருந்த பொட்டலத்தில் 760 கிராம் தங்கப்பசை மறைத்து வைத்திருந்ததை கண்டுபிடித்தனர். அது சுத்தமான 24 காரட் தங்கப்பசை என்று சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் இன்றைய மதிப்பு சுமார் ரூ. 97 லட்சமாகும்.
இதையடுத்து தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள், அவர்கள் இருவரிடமும் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், இவர்கள் கடத்தல் கும்பலுக்கு குருவிகளாக செயல்ப்பட்டது தெரியவந்தது.
மேலும், இவர்களை தங்கக் கடத்தலில் ஈடுப்பட வைத்தது யார், இவர்கள் கடத்தி வந்த தங்கதை யாரிடம் கொடுக்க இருந்தனர் என பல்வேறு கோணங்களில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் தங்கம் கடத்தி வருவது வாடிக்கையாகி உள்ளது. கடந்த நவம்பர் 19 அன்று ரூ. 2.3 கோடி மதிப்புள்ள 1.6 கிலோ தங்கக் கட்டிகள் கடத்தி வந்த இளைஞரை மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள் கைது செய்தனர்.
முக்கியமாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் இருந்து வரும் பயணிகள் தான் அதிக தங்கக் கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். அந்தவகையில், முழுமையாக தங்கக் கடத்தல் நடவடிக்கையைத் தடுக்க சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.