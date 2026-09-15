துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 2.80 கோடி மதிப்புள்ள ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா - வட மாநில பயணியிடம் தீவிர விசாரணை
சென்னையில் உறவினர் வந்து வாங்கிக்கொள்வார் என்று கூறி துபாய் விமான நிலையத்தில் யாரோ தன்னிடம் போதைப்பொருள் அடங்கிய பையை கொடுத்ததாக வட மாநில பயணி அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2026 at 9:58 AM IST
சென்னை: துபாயிலிருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ. 2.80 கோடி மதிப்புடைய சுமார் 2.80 கிலோ உயர் ரக ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சாவை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ததோடு, வடமாநில பயணி ஒருவரையும் கைது செய்தனர்.
துபாயிலிருந்து தனியார் பயணிகள் விமானம் ஒன்று சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப்.13) இரவு வந்தது. எப்போதும் போல பயணிகளை சென்னை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்துகொண்டிருந்தனர். அப்போது சுற்றுலாப் பயணிகள் விசாவில் துபாய் போய்விட்டு, அந்த தனியார் விமானத்தில் வடமாநில பயணி ஒருவர் சென்னை வந்திருந்தார்.
அந்த நபர், தன்னிடம் சுங்க வரி செலுத்தும் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்று கூறிவிட்டு கிரீன் சேனல் வழியாக வெளியே செல்ல முயன்றார். அவருடைய நடவடிக்கை சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகத்தை எழுப்பவே, அவரை தடுத்து நிறுத்தி விசாரித்துள்ளனர். விசாரணையில் அந்த நபர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசியுள்ளார்.
அதனால் அதிகாரிகள் அந்தப் பயணியை வெளியே அனுப்பாமல் விமான நிலைய சுங்க அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச்சென்று தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதோடு அவருடைய உடமைகளையும் சோதனை செய்தனர். அதில் சலவை பவுடர் பாக்கெட்டுகள், குழந்தைகளுக்கான டயப்பர் பைகள், செஸ் போர்டு பாக்ஸ் போன்றவை இருந்தன.
சுங்க அதிகாரிகள் அவற்றை திறந்து பார்த்து பரிசோதித்தபோது, அதனுள் மிகவும் நூதனமான முறையில் 4 பாக்கெட்டுகள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவைகளை எடுத்துப் பிரித்துப் பார்த்தபோது அதனுள் உயர் ரக போதைப்பொருளான ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா இருந்ததை கண்டுபிடித்தனர்.
நான்கு பாக்கெட்டுகளிலும் மொத்தம் 2.794 கிலோ ஹைட்ரோபோனிக் கஞ்சா போதை பொருள் இருந்தது சோதனையில் தெரிய வந்தது. அதன் சர்வதேச மதிப்பு சுமார் ரூ. 2.80 கோடி. இதையடுத்து சுங்க அதிகாரிகள் வட மாநில பயணியை கைதுசெய்து, அவர் கடத்திக் கொண்டுவந்த ஹைட்ரோபோனிக் போதைப்பொருளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
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இதனையடுத்து அந்த வட மாநில பயணியிடம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியபோது, சென்னைக்கு வருவதற்காக துபாய் விமான நிலையத்திற்கு வந்தபோது, இரண்டு பேர் தன்னிடம் வந்து ஒரு பையை கொடுத்து, அதில் குழந்தைகளுக்கான பொருட்கள், விளையாட்டு உபகரணங்கள் மற்றும் சலவைப் பொருட்கள் இருப்பதாக கூறியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், சென்னை விமான நிலையத்தில் அவர்களுடைய உறவினர் வந்து அந்த பையை வாங்கிக்கொள்வார் என்று அந்த 2 பேரும் கூறியதாகவும், அதனை கொண்டு சென்றால் பணம் கொடுப்பதாக கூறியதால், பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த பையை வாங்கி வந்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
வட மாநில பயணியிடம் போதைப்பொருள் அடங்கிய பையை கொடுத்தது யார்? சென்னை விமான நிலையத்தில் வாங்கிச் செல்ல வந்ததிருந்தது யார்? போன்றவை குறித்து சுங்க அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.