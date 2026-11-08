சென்னை விமான நிலையத்தில் ரூ.2.30 கோடி மதிப்புள்ள 1.60 கிலோ தங்கப்பசை பறிமுதல் - ஒருவர் கைது
கைதான ராஜீப் இம்ராம் ஷா, ஏற்கெனவே தங்கப் பசை கடத்தலில் ஈடுபட்டாரா? சர்வதேச அளவில் தங்கம் கடத்தும் கும்பலுடன் தொடர்பில் உள்ளவரா என பல்வேறு கோணங்களில், டி.ஆர்.ஐ. அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : November 8, 2026 at 10:26 PM IST
சென்னை: ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட ரூ.2.30 கோடி மதிப்புள்ள 1.60 கிலோ தங்கப் பசையை, சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத் துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து பெருமளவு தங்கம் சென்னைக்கு விமானத்தில் கடத்திக் கொண்டு வரப்படுவதாக சென்னையில் உள்ள மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறைக்கு(டி.ஆர்.ஐ.) ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, மத்திய வருவாய் புலனாய்வுத் துறை அதிகாரிகள், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் தலைநகர் அபுதாபியில் இருந்து இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது. அந்த விமானத்தில் வந்த பயணிகள், குடியுரிமை சோதனை, சுங்கச் சோதனை உட்பட அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துவிட்டு வெளியில் வந்தனர். அவர்களை டிஆர்ஐ அதிகாரிகள் ரகசியமாக கண்காணித்துக் கொண்டு இருந்தனர்.
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அப்போது வடமாநிலத்தைச் சேர்ந்த ராஜீப் இப்ராம் ஷா (42) என்ற பயணி, அனைத்து சோதனைகளையும் முடித்துவிட்டு, தன்னிடம் சுங்க தீர்வை செலுத்தும் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி விட்டு கிரீன் சேனல் வழியாக வெளியில் வந்தார்.
அங்கு தயாராக நின்று கொண்டு இருந்த டி.ஆர்.ஐ. அதிகாரிகள், ராஜீப் இப்ராம் ஷாவை நிறுத்தி விசாரித்தபோது, தன்னிடம் சுங்க வரி செலுத்தும் பொருட்கள் எதுவும் இல்லை என்று கூறி டி.ஆர்.ஐ. அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
இதையடுத்து, சந்தேகம் வந்தால் எத்தனை தடவை என்றாலும் நிறுத்தி விசாரிப்போம் என்று கூறிய அதிகாரிகள், அவரை தனி அறைக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதோடு அவருடைய கைப்பையை பரிசோதித்தபோது, அதில், கருப்பு கார்பன் பேப்பரால் சுற்றப்பட்ட ஒரு பார்சல் இருந்ததை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர். அந்தப் பார்சலை பிரித்துப் பார்த்த டிஆர்ஐ அதிகாரிகள், அதில் சுத்தமான 24 காரட் தங்கப் பசை இருந்ததைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
அந்த பார்சலில், 1.60 கிலோ எடையில் 24 கேரட் தங்கப் பசை இருந்தது. அதன் சர்வதேச மதிப்பு ரூ.2.30 கோடி. இருக்கும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, வடமாநில பயணி ராஜீப் இப்ராம் ஷாவை கைது செய்த டிஆர்ஐ அதிகாரிகள், அவரிடம் இருந்த தங்கப் பசையையும் பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர், சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள டி.ஆர்.ஐ. அலுவலகத்திற்கு அழைத்துச் சென்று மேலும் தீவிரமாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
ராஜீப் இப்ராம் ஷாவின் பாஸ்போர்ட்டை ஆய்வு செய்தபோது, அவர் ஏற்கனவே துபாய், அபுதாபி, சார்ஜா, குவைத், சிங்கப்பூர், மலேசியா, இலங்கை உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு சென்று வந்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது. எனவே அவர், ஏற்கெனவே இதுபோன்று தங்கப் பசை கடத்தலில் ஈடுபட்டாரா? சர்வதேச அளவில் தங்கம் கடத்தும் கும்பலுடன் தொடர்பில் உள்ளவரா? என பல்வேறு கோணங்களில், டி.ஆர்.ஐ. அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.