போகி பண்டிகை எதிரொலி; சென்னையில் 8 விமானங்கள் நாளை ரத்து
சென்னையில் இருந்து நாளை காலை விஜயவாடா மற்றும் தூத்துக்குடி செல்லும் விமானங்கள் 3 மணி நேரம் தாமதமாகப் புறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 13, 2026 at 6:58 PM IST
சென்னை: போகி பண்டிகையையொட்டி, சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் மற்றும் வருகை தரும் 8 விமானங்களின் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு ஆண்டும் போகி பண்டிகை ஜனவரி 14 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. அதற்கு முன்னதாக, வீட்டில் உள்ள பழைய மற்றும் தேவையில்லாத பொருட்களை தெருக்களில் போட்டு எரிப்பதை வழக்கமாக வைத்துள்ளனர்.
அந்த வகையில், போகி பண்டிகையின் போது சென்னை விமான நிலையத்தை சுற்றியுள்ள மீனம்பாக்கம், கவுல்பஜார், பொழிச்சலூர், பம்மல், அனகாபுத்தூர், துரைப்பாக்கம், மணப்பாக்கம் குடியிருப்புப் பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் பழைய பிளாஸ்டிக் கழிவுகள், டயர்கள் போன்றவற்றைத் தெருக்களில் போட்டு எரிப்பர். அவ்வாறு எரிப்பதால் அடர் மூடுபனியில் கரும் புகையும் கலந்து விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையே தெரியாத அளவுக்கு சூழ்ந்து கொள்ளும்.
இதனால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்னை விமான நிலையத்தில் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்படுவது வழக்கம். இதில் அதிகபட்சமாக கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு 118 விமான சேவைகளும், 2024 ஆம் ஆண்டு 51 விமான சேவைகளும் பாதிக்கப்பட்டன. மேலும், 2025 போகி பண்டிகையின் போது, 30 வருகை மற்றும் புறப்பாடு விமானங்களின் நேரங்கள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டன.
இதன் காரணமாக, நாளை (ஜன.14) போகி பண்டிகையின் போதும் அதிகாலை நேரத்தில் பழைய பொருட்களை எரிப்பதால், அதிகளவில் புகைகள் சூழ்ந்து பனிமூட்டம் கலந்து விமான சேவைகள் பாதிப்படையும் என்பதால், பயணிகளின் சிரமத்தைக் கவனத்தில் கொண்டு விமான நிலைய ஆணையம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.
ரத்து செய்யப்பட்ட விமானங்கள்
அதன்படி, நாளை அதிகாலை 3.05 மணிக்கு புனே செல்லும் விமானம், காலை 6.35 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் செல்லும் விமானம், காலை 7.15 மணிக்கு, மும்பை செல்லும் விமானம், காலை 8 மணிக்கு டெல்லி செல்லும் விமானம், ஆகிய 4 புறப்பாடு விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
அதே போல், டெல்லியில் இருந்து நாளை அதிகாலை 5.20 மணிக்கு சென்னை வரும் விமானம், காலை 6.35 மணிக்கு மும்பையில் இருந்து வரும் விமானம், காலை 7.10 மணிக்கு புனேவில் இருந்து வரும் விமானம், காலை 9.10 மணிக்கு, கோவையிலிருந்து வரும் விமானம் ஆகிய 4 வருகை விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
தாமதமாக புறப்படும் விமானங்கள்
மேலும், சென்னையில் இருந்து நாளை காலை 5.40 மணிக்கு விஜயவாடா செல்ல வேண்டிய விமானம் 3 மணி நேரம் தாமதமாக காலை 8.40 மணிக்கும், காலை 6 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து தூத்துக்குடி செல்ல வேண்டிய விமானம் 3 மணி நேரம் தாமதமாக, காலை 9.05 மணிக்கும் புறப்பட்டுச் செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.