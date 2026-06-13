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சென்னை விமான நிலையத்தில் விரைவில் 5வது முனையம்: விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர்

பசுமை விமான நிலையம் பரந்தூரில் அமைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசும், மத்திய அரசும் இணைந்து ஆலோசனை செய்து முடிவு எடுக்கும் என்று சென்னை விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.

விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் பேட்டி
விமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் பேட்டிவிமான நிலைய இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 10:43 PM IST

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சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் ஐந்தாவது முனையம் கட்டப்படவிருப்பதாக விமான நிலையத்தின் இயக்குநர் ராஜா கிஷோர் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையம் சார்பில் வரும் ஜூன் 15- ஆம் தேதி யாத்ரி சுவிதா திவாஸ் எனப்படும் பயணிகள் வசதி தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதையொட்டி, சென்னை விமான நிலைய இயக்குனர் ராஜா கிஷோர் இன்று (ஜூன் 13) செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது இயக்குனர் ராஜா கிஷோர் தெரிவித்ததாவது, "பயணிகள் வசதிகள் தினம் என்ற இந்த விழா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 15- ஆம் தேதி சென்னை உள்ளிட்ட இந்தியாவில் உள்ள 165 விமான நிலையங்களிலும் கொண்டாடப்படுகிறது. அதைப்போல் இந்த ஆண்டு வரும் திங்கட்கிழமை காலையிலிருந்து மாலை வரையில் சென்னை விமான நிலையத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி கொண்டாடப்படுகிறது.

இதில் பயணிகளுக்கு இலவச மருத்துவப் பரிசோதனை, பயணிகளுக்கு வரவேற்பு, வழி அனுப்புதல், கலை நிகழ்ச்சிகள் போன்றவைகள் நடக்க இருக்கின்றன. மேலும் சென்னை விமான நிலையத்தில் புதிதாக கட்டி வரும் ஒருங்கிணைந்த புதிய 3- வது முனையம் கட்டுமான பணிகள், இந்த ஆண்டு டிசம்பர் இறுதிக்குள் நிறைவடையும். இதுவரையில் 42% பணிகள் முடிவடைந்துள்ளன.

அதேபோல் பயணிகள் வசதிக்காக முனையம் 1 அருகே கட்டப்பட்டு வரும் வாகனங்கள் பிக்கப் பாயிண்ட்டுடன் கூடிய புதிதாக கட்டியுள்ள பிளாசா பணிகள் நிறைவடையும் நிலையில் உள்ளது. வருகின்ற ஜூலை மாதம் இறுதிக்குள் அது செயல்பாட்டிற்கு வரும்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் தற்போது முனையங்கள் 1,2,4 செயல்பாட்டில் உள்ளன. மூன்றாவது முனையம் ஒருங்கிணைந்த விமான நிலைய முனையாக நவீன முறையில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இப்பணிகள் விரைவில் முடிவடைய இருக்கின்றன. இதையடுத்து சென்னை விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் ஐந்தாவது புதிய முனையம் கட்டப்படவிருக்கிறது. நான்காவது முனையத்தை அடுத்து இந்த 5- வது முனையம் கட்டப்படும். இந்த புதிய முனையம் ஸ்டார்டிலைட் முனையமாக அமையும்.

அந்த ஸ்டார்டிலைட் முனையத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்துகள் மட்டுமின்றி சரக்குகள் போக்குவரத்துகளுக்கான கார்கோ பகுதியும் அமைந்திருக்கும். பயணிகள் போக்குவரத்துக்கு பல்வேறு நவீன வசதிகள், சரக்குகள், விரைவாக, விமானங்களில் லோடிங், ஆப் லோடிங் செய்யப்படும். சென்னையின் இரண்டாவது பசுமை விமான நிலையம் பரந்தூரில் அமைப்பது குறித்து தமிழ்நாடு அரசும், இந்திய அரசும் இணைந்து கலந்து ஆலோசித்து பேசி முடிவு எடுக்கும்.

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இதில் இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் தலையிடாது. பரந்தூர் விமான நிலையம் குறித்து மாநில அரசிடம் பேசுவதற்காக இந்திய விமான நிலைய ஆணைய உயரதிகாரிகள் கொண்ட குழுவினர் தமிழ்நாடு அரசுடன் பேசுவதற்கு வரவிருக்கிறார்கள் என்பது பற்றி எங்களுக்கு இதுவரையில் எந்த தகவலும் வரவில்லை" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

சென்னை விமான நிலையம்
ஐந்தாவது முனையம்
AIRPORT DIRECTOR RAJA KISHORE
PARANDUR AIRPORT ISSURES
YATRI SEWA DIWAS

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