அடையாரில் பட்டப்பகலில் இளைஞர் வெட்டி கொலை- காவல்துறை தீவிர விசாரணை
சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்து அடையார் காவல் துறையினர் ஆய்வுச் செய்து விசாரணை வருகின்றனர்.
Published : October 27, 2026 at 5:29 PM IST
சென்னை: அடையார் பகுதியில் பட்டப்பகலில் 23 வயது இளைஞர் வெட்டிக் கொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம், பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை மயிலாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் மைத்ரேயன் (வயது 23). இந்த நிலையில், இவர் இன்று (அக்.27) அடையார், இந்திரா நகர் பிரதான சாலை வழியாக ஆட்டோ ஓட்டிச் சென்றுள்ளார். அப்போது இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் மைத்ரேயனின் ஆட்டோவை வழிமறித்துள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, மைத்ரேயனை அந்த கும்பல் அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றுள்ளது. இந்த தாக்குதலில் பலத்த காயமடைந்த அவர், சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
இது குறித்து தகவலறிந்த அடையார் காவல் துறையினர், உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்றனர். அத்துடன், மைத்ரேயனின் உடலை மீட்டுப் பிரேதப் பரிசோதனைக்காக ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். பின்னர் சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அதன் தொடர்ச்சியாக, கொலை சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அதே போல், சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைச் சேகரித்து காவல்துறையினர் ஆய்வுச் செய்து வருகின்றனர். தப்பியோடிய மூன்று பேரையும் பிடிக்க இரண்டு தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டு தேடுதல் வேட்டைத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
முன் விரோதம் காரணமாக கொலை நடந்துள்ளதா?, வேறு ஏதேனும் காரணமா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். காவல் துறையினரின் சரித்திரப் பதிவேடு பட்டியலில் மைத்ரேயனின் பெயர் இடம் பெற்றுள்ளதாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சென்னையின் முக்கிய பகுதியான அடையாரில் பட்டப்பகலில் நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியையும் அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.