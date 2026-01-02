ETV Bharat / state

தம்பதி தங்கியிருந்த குடிசைக்கு தீ: மர்ம கும்பலை வலை வீசி தேடி வரும் போலீசார்

தீ விபத்தில் வீட்டிற்குள் சிக்கிக் கொண்ட இருவரும் வெளியே வர முடியாமல் உடல் கருகி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தம்பதி தங்கியிருந்த குடிசைக்கு தீ வைப்பு
தம்பதி தங்கியிருந்த குடிசைக்கு தீ வைப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 3:07 PM IST

திருவண்ணாமலை: விளை நிலத்தில் தம்பதி தங்கியிருந்த குடிசைக்கு தீ வைத்த மர்ம கும்பலை செங்கம் காவல் துறையினர் தேடி வருகின்றனர்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தை அடுத்த பக்கிரிபாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சக்திவேல் (50). இவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சர்தார் என்பவருக்குச் சொந்தமான, ஏரிக்கரை ஓரம் உள்ள சுமார் மூன்று ஏக்கர் விளைநிலத்தைக் குத்தகைக்கு எடுத்து விவசாயம் செய்து வந்தார்.​ சக்திவேலுக்கு தமிழரசி என்ற மனைவியும், மூன்று ஆண் குழந்தைகளும் உள்ளனர். கணவன் - மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருவரும் பிரிந்து தனியாக வாழ்ந்து வருகின்றனர். தமிழரசி தனது மூன்று பிள்ளைகளுடன் பெங்களூரில் வசித்து வருகிறார்.​

இந்த நிலையில், சக்திவேல் கடந்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தீர்த்தாண்டபட்டு பகுதியைச் சேர்ந்த அமிர்தம் (45) என்பவரை 2-வதாக திருமணம் செய்து கொண்டார். அமிர்தத்திற்கும் ஏற்கனவே திருமணமாகி இரு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர். முதல் கணவருடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாட்டால் அவரைப் பிரிந்த அமிர்தம், சக்திவேலுடன், அவர் தங்கியிருந்த விளைநிலத்தில் உள்ள ஒரு குடிசை வீட்டில் வசித்து வந்தார்.​

உயிரிழந்த சக்திவேல்
உயிரிழந்த சக்திவேல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
நேற்று நள்ளிரவு சக்திவேல் மற்றும் அமிர்தம் ஆகிய இருவரும் குடிசையில் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள், குடிசையில் இருந்து தப்பிக்க முடியாதவாறு வெளிப்பக்கமாகப் கதவை பூட்டி விட்டு, அந்த வீட்டிற்கு தீ வைத்துள்ளனர்.​ தீ மளமளவெனப் பரவியதில், வீட்டிற்குள் சிக்கிக் கொண்ட சக்திவேல் மற்றும் அமிர்தம் ஆகிய இருவரும் வெளியே வர முடியாமல் உடல் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

இந்த சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்த செங்கம் காவல் துறையினர், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக செங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.​ இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள காவல் துறையினர், கொலையாளிகள் யார்? முன்விரோதம் காரணமாக இந்தக் கொலை நடந்ததா? அல்லது முதல் மனைவி தமிழரசிக்கு இதில் தொடர்பு உள்ளதா என்ற கோணத்தில் காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி மர்ம நபர்களைத் தேடி வருகின்றனர்.

