செங்கத்தில் தொடருமா திமுக? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திமுக சார்பாக எம்.பி. கிரி, அதிமுக சார்பாக எஸ்.வேலு, நாதக சார்பாக ஜே.சோபனாவும், தவெக சார்பாக கே.பாரதிதாசன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:40 AM IST
செங்கம் (திருவண்ணாமலை): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலைய்ல், செங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிக வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதி செங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும் . தனித் தொகுதியான இங்கு 1951-ம் ஆண்டு முதல் காங்கிரஸ் 3 முறையும், திமுக 6 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், ஜனதா கட்சி மற்றும் தேமுதிக தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். 2011-ம் ஆண்டு தேமுதிக வேட்பாளர் சுரேஷ்குமார், காங்கிரஸ் வேட்பாளர் செல்வப்பெருந்தகையை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 2016 மற்றும் 2021-ம் ஆண்டு தேர்தல்களில் திமுக வேட்பாளர் எம்.பி. கிரி தொடர் வெற்றி பெற்றார்.
இத்தொகுதியில் 1,33,674 ஆண்கள், 1,35,310 பெண்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 13 என மொத்தம் 2,68,997 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
கடந்த 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். மொத்தம் 2,23,950 (81.31%) வாக்குகள் பதிவான நிலையில், திமுக வேட்பாளரும், தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான எம்.பி. கிரி, 1,08,081 (48.26%) பெற்று மீண்டும் வெற்றி வாகை சூடினார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் எம்.எஸ்.நைனாக்கண்ணு 96,511 வாக்குகள் பெற்று, 11,570 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியைத் தழுவினார்.
நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் எஸ்.வெண்ணிலா 12,080 வாக்குகளையும், தேமுதிக வேட்பாளர் எஸ்.அன்பு 2,769 வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தனர்.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 89.39 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகின. இந்த முறையும் 15 வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், திமுக சார்பாக மீண்டும் எம்.பி. கிரி போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பாக எஸ்.வேலு இவரை எதிர்த்து நிற்கிறார். அதே நேரம், நாம் தமிழர் சார்பாக ஜே.சோபனாவும், தவெக சார்பாக கே.பாரதிதாசன் ஆகியவர்கள் போட்டியிருக்கிறார்கள். மேலும், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் சார்பில் சி.மாலதி களத்தில் உள்ளார்.
|செங்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|எம்.பி. கிரி
|திமுக
|2016
|எம்.பி. கிரி
|திமுக
|2011
|டி.சுரேஷ்குமார்
|தேமுதிக