Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

மீண்டும்.. மீண்டுமா? திருப்போரூர் அருகே விழுந்து நொறுங்கிய பயிற்சி விமானம்

விமானத்தின் ஒற்றை பாகம் உப்பு தயாரிக்கும் நிறுவனத்துக்கு அருகே விழுந்ததில் சத்தம் வேட்டு வெளியே வந்த மக்கள் நொறுங்கிய விமானத்தை வியப்புடன் பார்த்தனர்.

பாராசூட்டுடன் கீழே விழுந்த விமானி
பாராசூட்டுடன் கீழே விழுந்த விமானி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 4:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூர் அருகே உப்பளம் பகுதியில் பயிற்சி விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருப்போரூர் பகுதியில் சிறிய ரக பயிற்சி விமானம் ஒன்று வானில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தது. அப்போது விமானத்தில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட நிலையில் விமானம் கட்டு பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்துள்ளது. ஆனால், விமானி சாதுரியமாக தனது பாராசூட் மூலமாக வெளியேறியதால் பத்திரமாக தரையிறங்கி உயிர் தப்பினார். ஆனால் விமானம் தரையில் விழுந்து நொறுங்கியது. திருப்போரூர் அருகே உப்பு தயாரிக்கும் நிறுவனத்துக்கு அருகே கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியதால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

இருப்பினும், விமானத்தின் ஒற்றை பாகம் உப்பு தயாரிக்கும் நிறுவனத்தின் மேற்கூரை மீது விழுந்ததில் சத்தம் பலமாக கேட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக வெளிவந்து பார்த்துள்ளனர். அப்போது விமானம் ஒன்று நொறுங்கிய நிலையில் கிடப்பதை கண்டு அவர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

தொடர்ந்து சம்பவம் குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் விமானியை தேடும் பணியில் இறங்கினர். அப்போது அவர் சாலையின் ஓரத்தில் விழுந்து கிடந்ததை கண்டனர். முன்னதாக இதுகுறித்து விமானி கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, விமான படையினர் உடனே சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்தனர். அப்போது காவல்துறையினர் விமானியை பத்திரமாக மீட்டு விமான படையினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.

சுயநினைவுடன் இருந்த விமானி, தான் விமானத்தை இயக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டபோது, விமானத்தில் எதிர்பாராத விதமாக கோளாறு ஏற்பட்டது. அதனை சரி செய்ய முயன்று செய்வதறியாமல் இருந்த நேரத்தில் விமானம் கீழே விழுந்ததாகவும், அப்போது பாராசூட் மூலம் தான் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியதாகவும் அவர் கூறினார்.

காவல் துறையினர் விசாரித்ததில் விமானத்தை இயக்கியவர் குவாட் லீடர் சுபன் என்பதும், அவரது வயது 36 என்பதும் தெரியவந்துள்ளது. அவரை விமானப் படையினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து காவல் துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

செங்கல்பட்டு
கீழே விழுந்த விமானம்
விமானம்
செங்கல்பட்டில் விமானம்
CHENGALPATTU PLANE ACCIDENT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.