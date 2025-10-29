ETV Bharat / state

பெண்ணிடம் பாலியல் வன்கொடுமை: இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை!

பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி செங்கல்பட்டு மகிளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம்
பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 29, 2025 at 11:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், இரண்டு பேருக்கு செங்கல்பட்டு மகிளா நீதிமன்றம் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்தது.

சென்னை பள்ளிக்கரணை பகுதியில் பெண் ஒருவர் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இதனிடையே, அவரது வீட்டில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டி பழுதடைந்துள்ளது. இதனை சரி செய்வதற்காக குளிர்சாதன பழுதுபார்க்கும் நிபுணர்களிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன்பேரில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23ஆம் தேதியன்று, புரசைவாக்கத்தை சேர்ந்த அற்புதராஜ் (29), அருண்(31) ஆகிய இருவரும் குளிச்சாதனப் பெட்டியை பழுது பார்ப்பதாக அவரது வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளனர். அப்போது அவர் தனியாக இருந்ததை பயன்படுத்தி, வலுக்கட்டாயமாக அவரை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். பின்னர் அவரிடமிருந்து 20 கிராம் தங்கச் சங்கிலியை கொள்ளையடித்ததுடன் கொலை மிரட்டல் விடுத்தும் சென்றுள்ளனர்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் பேரில், பள்ளிக்கரணை காவல் நிலைய போலீசார், குற்ற எண் 993/2022, 342, 323, 354A உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இதில் அற்புதராஜ், அருண் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி போலீசார் கைது செய்தனர்.

இதையும் படிங்க: அரசியல் தலையீட்டால் நடவடிக்கை எடுப்பதில் காலதாமதம் - ஜாய் கிரிஸில்டா பகீர் குற்றச்சாட்டு!

இந்த வழக்கு தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மகிலா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், நேற்றைய தினம் இறுதி விசாரணை நடந்தது. அப்போது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட அற்புதராஜ், அருண் ஆகியோருக்கு இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 376D, 450, 342, 323 பிரிவுகளின் கீழ் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

பாலியல் வன்கொடுமை
கடுங்காவல் தண்டனை
CHENGALPATTU MAHILA COURT
CHENNAI CRIME
SEXUAL HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.