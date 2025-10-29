பெண்ணிடம் பாலியல் வன்கொடுமை: இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை!
பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் கைதான இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி செங்கல்பட்டு மகிளா நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
சென்னை: சென்னையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த பெண்ணை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த வழக்கில், இரண்டு பேருக்கு செங்கல்பட்டு மகிளா நீதிமன்றம் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி தீர்ப்பளித்தது.
சென்னை பள்ளிக்கரணை பகுதியில் பெண் ஒருவர் தனியாக வசித்து வந்துள்ளார். இதனிடையே, அவரது வீட்டில் உள்ள குளிர்சாதன பெட்டி பழுதடைந்துள்ளது. இதனை சரி செய்வதற்காக குளிர்சாதன பழுதுபார்க்கும் நிபுணர்களிடம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதன்பேரில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 23ஆம் தேதியன்று, புரசைவாக்கத்தை சேர்ந்த அற்புதராஜ் (29), அருண்(31) ஆகிய இருவரும் குளிச்சாதனப் பெட்டியை பழுது பார்ப்பதாக அவரது வீட்டிற்குள் நுழைந்துள்ளனர். அப்போது அவர் தனியாக இருந்ததை பயன்படுத்தி, வலுக்கட்டாயமாக அவரை கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். பின்னர் அவரிடமிருந்து 20 கிராம் தங்கச் சங்கிலியை கொள்ளையடித்ததுடன் கொலை மிரட்டல் விடுத்தும் சென்றுள்ளனர்.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் கொடுத்த புகாரின் பேரில், பள்ளிக்கரணை காவல் நிலைய போலீசார், குற்ற எண் 993/2022, 342, 323, 354A உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். இதில் அற்புதராஜ், அருண் ஆகிய இருவரையும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்ந்து செங்கல்பட்டு மகிலா நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், நேற்றைய தினம் இறுதி விசாரணை நடந்தது. அப்போது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட அற்புதராஜ், அருண் ஆகியோருக்கு இந்திய தண்டனைச் சட்டப் பிரிவு 376D, 450, 342, 323 பிரிவுகளின் கீழ் 20 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.