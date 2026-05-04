செங்கல்பட்டு தொகுதி: அதிமுக, திமுகவை வீழ்த்துமா தவெக?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: செங்கல்பட்டு தொகுதியில் திமுகவின் கார்த்திக் தண்டபாணி, அதிமுகவின் கஜேந்திரன், நாதக-வின் அமுதா, தவெக-வில் எஸ்.தியாகராஜன் இருந்து ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:47 AM IST

செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், செங்கல்பட்டு தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

கடந்த 2019-ல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலிருந்து பிரிந்த செங்கல்பட்டு மாவட்டம் 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது. அதில் மாவட்டத்தின் பெயரை கொண்ட செங்கல்பட்டு தொகுதி தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதிகளாகவும், ஏரிகள் உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளைக் கொண்டதாக திகழ்கிறது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை பொருத்தவரை ஆதி திராவிடர், வன்னியர், முதலியார், யாதவர்கள் உள்ளிட்ட சமூகத்தினர் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். அதேபோல இந்துக்கள் மற்றும் கிறிஸ்தவர்கள் இங்கு அதிகம். எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,81,069 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,91,713 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 57 பேரும் என மொத்தமாக 3,72,839 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 85.40% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், செங்கல்பட்டு தொகுதியில் மட்டும் 86.34% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுகவை சேர்ந்த கார்த்திக் தண்டபாணி, அதிமுகவை சேர்ந்த கஜேந்திரன், தவெகவை சேர்ந்த எஸ்.தியாகராஜன், நாதகவை சேர்ந்த அமுதா, தவகவை சேர்ந்த செல்வம் மற்றும் சுயேட்சைகள் என மொத்தமாக 15 பேர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2021 தேர்தலை பொறுத்தவரை திமுக வேட்பாளர் வரலட்சுமி மதுசூதனன் 1,30,573 வாக்குகள் பெற்று, அதிமுக வேட்பாளர் கஜேந்திரனை (1,03,908) 26,665 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றார். அதேசமயம் நாதக சஞ்சீவிநாதன் 26,868 வாக்குகளும், இந்திய ஜனநாயகக் கட்சி முத்தமிழ்செல்வன் 4,146 வாக்குகளும், அமமுக சதீஷ்குமார் 3,069 வாக்குகள் வாங்கிய நிலையில், அமமுக வேட்பாளரை விட நோட்டாவிற்கு கூடுதல் வாக்குகள் (3,075) போடப்பட்டிருந்தது.

கடந்த 1952 - 2021 வரை சுமார் 16 தேர்தல்கள் நடைபெற்ற நிலையில், திமுக 7 முறையும், அதிமுக 4 முறையும், பாமக 2 முறையும், தேமுதிக, காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் தலா ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2016 தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் வரலட்சுமியும், 2011 தேர்தலில் தேமுதிக முருகேசனும் வெற்றி பெற்றிருந்தனர். தொடர்ந்து 2 முறை வரலட்சுமி வெற்றி பெற்ற நிலையில், தற்போது திமுக சார்பில் கார்த்திக் தண்டபாணி களமிறக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த தொகுதி போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீர்வு; சுங்கச்சாவடி அகற்றம்; வேலைவாய்ப்பு; பொது போக்குவரத்து அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட பல பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

செங்கல்பட்டு சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021வரலட்சுமிதிமுக
2016வரலட்சுமிதிமுக
2011முருகேசன்தேமுதிக

