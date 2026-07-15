கெலவரப்பள்ளி அணையில் நுரை பொங்கிய விவகாரம் - தமிழ்நாடு, கர்நாடக அரசுகளுக்கு தீர்ப்பாயம் உத்தரவு
தென்பெண்ணையில் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க, தமிழ்நாடும் கர்நாடகாவும் இணக்கத்துடன் செயல்பட்டு பலனளிக்கக் கூடிய தீர்வுகளை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : July 15, 2026 at 6:31 PM IST
சென்னை: கெலவரப்பள்ளி அணையில் நுரை பொங்கி மாசு ஏற்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய மண்டல இயக்குநர், தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்களின் உறுப்பினர் செயலர்கள் ஆகியோர் செப்டம்பர் 9-ஆம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தென்பெண்ணை ஆற்றின் கெலவரப்பள்ளி அணையில் தண்ணீர் நுரை பொங்கி மாசுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், பெங்களூரு நகர கழிவுகள் தென்பெண்ணை நதியில் கலப்பதால் மாசு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் பத்திரிக்கைகளில் செய்திகள் வெளியாகின.
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இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, தென்மண்டல தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துள்ளது.
வழக்கை விசாரித்த தீர்ப்பாயத்தின் நீதித்துறை உறுப்பினர் புஷ்பா சத்திய நாராயணா மற்றும் நிபுணத்துறை உறுப்பினர் பிரஷாந்த் கார்கவா அமர்வு, தென்பெண்ணை ஆற்றில் மாசு ஏற்படுவதை தடுக்க தமிழ்நாடும், கர்நாடகாவும் இணக்கத்துடன் செயல்பட்டு பலனளிக்கக்கூடிய தீர்வுகளை தீர்ப்பாயத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
மேலும், கடந்த 6 ஆண்டுகளாக தென்பெண்ணை ஆற்றில் மாசு ஏற்பட்டது தொடர்பான வழக்கில் பசுமைத் தீர்ப்பாயம் பல உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தும், அரசு நடவடிக்கை எடுக்காததால் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தது.
இம்மாதம் எடுக்கப்பட்ட நீர் மாதிரிகளும், கெலவரப்பள்ளி அணையின் தண்ணீர் தீவிரமாக மாசடைந்ததைக் காட்டுகின்றது என்று குறிப்பிட்ட தீர்ப்பாயம், இனியும் இந்நிலை தொடரக் கூடாதென கூறி, மத்திய மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய மண்டல இயக்குநர், தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்களின் உறுப்பினர் செயலர்கள், செப்டம்பர் 9 நேரில் ஆஜராகி விளக்கமளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளது.