'கிணற்று நீரும் விஷமானது' - பொங்கி வழியும் ரசாயன நுரை; விவசாயிகள் வேதனை
கழிவுநீரால் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் மரங்கள் அழியும் அபாயம் உள்ளதால் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
Published : July 4, 2026 at 5:27 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடி அருகே விவசாய நிலத்தில் உள்ள கிணற்று தண்ணீரில் ரசாயன நுரை பொங்கி வழியும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி அருகே பங்களாதோப்பு பகுதியில் உள்ள விவசாயக் கிணற்றில் மோட்டார் மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சியபோது, அந்த நீருடன் சேர்ந்து அதிகப்படியான நுரையுடன் பொங்கி வழிந்துள்ளது.
அதனைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த விவசாயிகள், உடனடியாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தகவல் கொடுத்துள்ளனர். அந்த புகாரைத் தொடர்ந்து, மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது.
இதுகுறித்து அப்பகுதி விவசாயிகள் தெரிவிக்கையில், “கடந்த ஒருவாரமாக இங்குள்ள விவசாய கிணறுகளில் தண்ணீருடன் சேர்ந்து ரசாயன நுரையும் வெளியேறுகிறது. இந்த நுரை எதனால், பொங்கி வருகிறது எனத் தெரியவில்லை.
அதுமட்டுமின்றி, கிணற்று நீரில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இந்த கிணற்றில் இருந்து வெளியேறும் நீர் மரங்களுக்கு செல்லும்போது, அவைகளும் நாசமாகும், விவசாய நிலங்கள் பாழாகும் அபாயம் உள்ளது.
மேலும், நிலத்தடிநீர் மிகவும் கெட்டுப்போய் உள்ளது. நிலத்தடி நீரில் அதிக ரசாயனம் கலந்துள்ளது. நிறைய தொழிற்சாலைகள் போர்வெல் போட்டு, அதன்மூலம் நிலத்திற்குள் கழிவுநீரைக் கலந்து விடுகின்றனர். கழிவுநீர் நிலத்தடி நீருடன் கலந்து மாசடைந்துள்ளது” என்று கூறுகிறார்கள்.
அதேபோல, "அருகில் உள்ள ஊராட்சி, நகராட்சி கழிவுகளும் பாலாற்றில் கலப்பதால், அந்த கழிவுநீரும் நிலத்தடி நீரில் கலக்கிறது. இப்படியே சென்றால், இன்று மரங்கள் சாகும், நாளை மனிதர்கள் இறப்பார்கள். வாழவே தகுதியில்லாத ஒரு நகரமாக வாணியம்பாடி மாறிவிடும்" எனக் கவலை தெரிவித்தனர்.
'கிணற்று நீரும் விஷமானது' ஆலைக் கழிவுகளால் பொங்கி வழியும் நுரை#factorywaste #waterpollutionindia #dyeingfactory #textile #undergroundwater pic.twitter.com/0v2n8YhnpZ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) July 4, 2026
"தற்போது விவசாயம் பொய்த்து விட்டது. ஒரு காலத்தில் முப்போகம் செழித்த பாலாறு, இன்று ஒருபோக விளைச்சலுக்குக் கூட தகுதியில்லாமல் போய்விட்டது. எங்களுடைய கடைசி நம்பிக்கை தென்னை விவசாயம் தான்.
ஏற்கனவே, தென்னை விவசாயத்தில் கருந்தலை புழுக்கள், வெள்ளைப்பூச்சி, தேங்காய்களுக்கு போதிய விலை இல்லை போன்ற பல பிரச்சனைகள் உள்ளது. இந்த நிலையில், நிலத்தடி நீரில் நுரை பொங்க ஆரம்பித்துள்ளது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு நிரந்தர தீர்வை தர வேண்டும்” எனவும் கோரிக்கை வைத்தனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் சுமதியிடம் கேட்டபோது, கிணற்றிலிருந்து வெளியேறும் நீரை சேகரித்து, அதனை ஆய்விற்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும், ஆய்வு முடிவுகள் வந்தபின்னரே, இதற்கான காரணம் தெரியவரும் என அவர் தெரிவித்தார்.