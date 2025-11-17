செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து 1200 கன அடி உபரி நீர் திறப்பு!
கனமழை எச்சரிக்கை காரணமாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீர் மேலும் 600 கன அடி அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 17, 2025 at 3:28 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் உபரி நீர் திறப்பு 600 கன அடியிலிருந்து 1200 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியது. இதனால், சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை முதல் மிக கனமழையும், கடலூர், விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழையும் பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
இதனால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு 1,200 கன அடியாக தற்போது உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, பெய்த வடகிழக்கு பருவமழையால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரி வேகமாக நிரம்பியது. இதன் காரணமாக, கடந்த மாதம் 21 ஆம் தேதி ஏரியிலிருந்து 500 கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து, மழை பொழிவு குறைந்ததை அடுத்து வெளியேற்றப்பட்டு வந்த உபரி நீர் அளவு 100 அடியாக குறைக்கப்பட்டது. பின்னர் கடந்த 14 ஆம் தேதி கனமழை முன்னெச்சரிக்கையாக, நூறு கன அடியிலிருந்து 600 கன அடியாக உபரி நீர் வெளியேற்றம் அதிகரிக்கப்பட்டது.
தற்போது மீண்டும் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னெச்சரிக்கையாக உபரி நீர் திறப்பு 600 கன அடியிலிருந்து 1200 கன அடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 24 அடி கொண்ட செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் நீர்மட்டம் தற்போது 21.39 அடியாக உள்ளது. மொத்த கொள்ளளவு 3,645 மில்லியன் கன அடியில் 2,957 மில்லியன் கன அடி நீர் இருப்பு உள்ளது.
இந்த நிலையில், சென்னை குடிநீருக்காக 165 கன அடி நீர் தினந்தோறும் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கரையோர மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் எனவும், ஏரியில் சென்று குளிக்கவோ, துணி துவைக்கவோ கூடாது என வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மேலும், உபரி நீர் திறப்பு அதிகரிக்கப்பட்டதை அடுத்து குன்றத்தூர், காவனூர், வழுதளமேடு, திருநீர்மலை, திருமுடிவாக்கம் உள்ளிட்ட கரையோர மக்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை தொடர்கிறது.