யார் வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்; SIR குறித்து திமுக மா.செ.க்களுக்கு ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!

நான் விசாரித்த வரையில் பொதுமக்களிடம் SIR குறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை என தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 9, 2025 at 1:25 PM IST

சென்னை: திமுக மீண்டும் ஆட்சி அமைத்திடக் கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு திட்டமிடல்களை பாஜக செய்து வருகிறது என்று தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்களில் SIR என்று அழைக்கப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக கடந்த அக்டோபர் மாதம் 27ஆம் தேதி தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அதன்படி கடந்த 4 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன. இந்தப் பணிகள் வரும் டிசம்பர் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

ஆனால் SIR- ஐ நடைமுறைப்படுத்த உகந்த காலம் இதுவல்ல என்றும், இதனால் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் பாதிக்கப்படுவர் எனவும் கூறி திமுக சார்பில் அதன் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு. க. ஸ்டாலின் தலைமையில் அவரது முகாம் அலுவலகத்திலிருந்து காணொலி வாயிலாக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் இன்று நடைப்பெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுகவின் தொகுதி பார்வையாளர்கள், சட்டமன்ற - நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பங்கேற்றனர். இதில் SIR குறித்து களத்தில் சந்திக்கும் சவால்கள், சந்தேகங்கள், குழப்பங்கள் ஆகியவற்றுடன் மற்றவர்களுக்கு உதவும் சிறப்பான எளிமையான வழிமுறைகள் ஆகியவை குறிற்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

இந்த கலந்தாலோசனையில், திமுக வாக்குச்சாவடி நிலை முகவர்கள் (BLA2) பணிகளைத் தொடங்காத பாகங்களின் பட்டியல் முதலமைச்சரிடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இக்கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின், "தகுதியான வாக்காளர் ஒருவர் பெயர் கூட வரவிருக்கும் வாக்காளர் பெயர் பட்டியலில் விடுபட்டு போய்விடக் கூடாது. அதே போல எந்தவொரு தகுதி இல்லாத வாக்காளரையும் பட்டியலில் இணைத்துவிட கூடாது" என்று ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினார்.

மேலும் பேசிய அவர், "நான் விசாரித்த வரையில் பொதுமக்களிடம் SIR குறித்து போதுமான விழிப்புணர்வு இல்லை. பல இடங்களில் BLO க்கள் எனப்படும் வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கே இதுகுறித்து புரியவில்லை என்று சொல்கிறார்கள். மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைத்திடக் கூடாது என்பதற்காக பல்வேறு திட்டமிடல்களைச் பாஜக செய்து வருகிறது.

இதையும் படிங்க: திமுக ஆட்சிக்கு பெண்களே முற்றுப்புள்ளி வைப்பார்கள் - ஜிகே வாசன் ஆவேசம்

மேலும், வருமானவரித் துறை, அமலாக்கத் துறை, தேர்தல் ஆணையம் என்ற எந்தவொரு நிறுவனத்தையும் நமக்கு எதிராக பயன்படுத்த தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யார் வந்தாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம். களம் நம்முடையது தான்" என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.

இக்கூட்டத்தில் பேசிய திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன், "SIR பொறுத்தவரையில் தேர்தல் ஆணையத்தை விடவும் திமுகதான் பயிற்சி, களப்பணி என அதிகப் பணியை மேற்கொண்டு செயலாற்றுகிறது" என்றார்.

திமுக தலைமைக் கழகத்தில் SIR க்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள வார் ரூம் எண் 80654 20020 என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்
AWARENESS AMONG PUBLIC ABOUT SIR
CHEIF MINISTER MK STALIN
DMK VS BJP
CHEIF MINISTER MK STALIN

