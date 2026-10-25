கின்னஸ் சாதனை நாயகன் செஃப் தாமு காலமானார்
2010-ல் தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக சமையல் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தவர் செஃப் தாமு.
Published : October 25, 2026 at 10:36 AM IST
சென்னை: பிரபல சமையல் கலை நிபுணர் செஃப் தாமு என்ற கே.தாமோதரன், சென்னையில் இன்று காலை காலமானார். அவருக்கு வயது 72.
உடல்நலக் குறைவு காரணமாக, சென்னையில் உள்ள பிரபல தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார். செஃப் தாமுவின் உடல் நாளை பிற்பகல் 3 மணி அளவில் கண்ணம்மாபேட்டை மின் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்படும் என்று அவரது உறவினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
உணவக மேலாண்மை, சமையல் கலைத் தொழில்நுட்பத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய சமையல் கலை நிபுணர் என்ற பெருமை இவருக்கு உண்டு. கடந்த 2010-ம் ஆண்டு, தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலாகச் சமையல் செய்து, கின்னஸ் உலக சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.
யார் இந்த தாமு?
செஃப் தாமு, சமையல் கலையைத் தொழிலாக மட்டுமின்றி, அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் அணுகிய முன்னோடிகளில் ஒருவராக திகழ்ந்தவர். இவரது இயற்பெயர் கே. தாமோதரன். 1954-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 3-ஆம் தேதி சென்னையில் பிறந்தார். சிறுவயதிலிருந்தே உணவு மற்றும் சமையல் மீது ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவர், தனது உழைப்பின் காரணமாக இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற சமையல் கலை நிபுணர்களில் ஒருவராக உயர்ந்தார்.
முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்தியர்
சென்னை தரமணியில் உள்ள இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மென்ட் நிறுவனத்தில் ஹோட்டல் மேலாண்மை மற்றும் உணவு வழங்கல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான கல்வியைப் பயின்றார். பின்னர் வணிகவியல் மற்றும் மேலாண்மையிலும் உயர்கல்வி பெற்றார். 2004-ஆம் ஆண்டு சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹோட்டல் மேலாண்மை மற்றும் கேட்டரிங் தொழில்நுட்பத்தில் முனைவர் பட்டம் பெற்றார். இந்த துறையில் முனைவர் பட்டம் பெற்ற முதல் இந்திய சமையல் நிபுணர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.
தொலைக்காட்சியை கருவியாக பயன்படுத்திய செஃப் தாமு
1977-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தில் மேலாண்மைப் பயிற்சியாளராக தனது பணியைத் தொடங்கியவர், பின்னர் சமையல் கலை மற்றும் கல்வித் துறைகளில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்தார். சமையல் கலையைப் பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதற்காக தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று, எளிய முறையில் சுவையான உணவுகளைத் தயாரிப்பது குறித்து விளக்கினார்.
பொதிகை மற்றும் தமிழின் பிரபல தனியார் தொலைக்காட்சி சேனல்களில் சமையல் கலை குறித்த நிகழ்ச்சிகளை வழங்கினார். குறிப்பாக, விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பான ‘குக் வித் கோமாளி’ நிகழ்ச்சியில் நடுவராகப் பங்கேற்று இளம் தலைமுறையினரிடமும் பிரபலமானார். சமையல் நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாக உணவு தயாரிப்பின் நுணுக்கங்களையும், பாரம்பரிய உணவு வகைகளின் சிறப்புகளையும் மக்களிடம் எடுத்து சென்றவர்.
சமையல் கலையில் கின்னஸ் சாதனை
2010-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், தொடர்ந்து 24 மணி நேரத்துக்கும் மேலாகச் சமையல் செய்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்தது அவரது வாழ்க்கையின் முக்கிய மைல்கல்லாக அமைந்தது. மொத்தம் 24 மணி நேரம், 30 நிமிடங்கள், 12 விநாடிகள் தொடர்ந்து சமையல் செய்து 617 வகையான உணவுகளைத் தயாரித்தார்.
சுமார் 190 கிலோகிராம் எடையுள்ள உணவு வகைகள் தயாரிப்புடன் நிகழ்த்தப்பட்ட செஃப் தாமுவின் இந்த சாதனை சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்றது. இதற்காக கின்னஸ் உலக சாதனைச் சான்றிதழும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதுமட்டுமின்றி, உலகின் மிக நீளமான தோசையை தயாரித்த சாதனை மற்றும் மிகப்பெரிய கறி உணவைத் தயாரித்த சாதனை உள்ளிட்ட சாதனைகளுக்கும் சொந்தக்காரர் அவர்.
தோசையை வைத்து சம்பவம் செய்தவர்
அதாவது, 2012-ஆம் ஆண்டு மதுரையில் சுமார் 48.4 அடி நீளமுள்ள தோசையைத் தயாரித்ததும், 2014-ஆம் ஆண்டு சிங்கப்பூரில் சுமார் 6,000 கிலோகிராம் எடையுள்ள பிரம்மாண்டமான கறி உணவைத் தயாரித்ததும் அவரது சமையல் சாதனைகளில் குறிப்பிடத்தக்கவை.
மேலும், சமையல் தொடர்பான நூல்களையும் எழுதியுள்ள அவர், பொதுமக்களுக்கான சமையல் புத்தகங்கள் மட்டுமின்றி, கேட்டரிங் கல்வி பயிலும் மாணவர்களுக்கான பாடநூல்களையும் வெளியிட்டுள்ளார். பாரம்பரியத் தமிழ் உணவு வகைகளையும் தென்னிந்திய உணவுக் கலாசாரத்தையும் உலகளவில் பிரபலப்படுத்துவதிலும் ஆர்வம் காட்டினார்.
சமையல் கலையில் வேலைவாய்ப்பு பெற உதவியவர்
தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளைப் பல்வேறு நாடுகளுக்கு எடுத்துச் சென்று அறிமுகப்படுத்தினார். மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கான சத்துணவுத் திட்டத்தின் உணவுப் பட்டியலை மேம்படுத்துவதிலும் பங்களித்தார். சத்துணவு பணியாளர்களுக்கு பயிற்சி அளித்ததுடன், கேட்டரிங் கல்வி பயின்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு பெற உதவினார். சமையல் துறையில் அவர் ஆற்றிய அளப்பரிய பங்களிப்பைப் பாராட்டி பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன.
பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற செஃப் தாமு
2021-ஆம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அவருக்கு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. 2025-ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசின் உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மஸ்ரீ விருதும் செஃப் தாமுவுக்கு வழங்கப்பட்டது.
சமையல் கலையை பொழுதுபோக்காக மட்டுமின்றி கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சமூக முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு துறையாக வளர்த்தெடுத்ததில் செஃப் தாமுவின் பங்களிப்பு குறிப்பிடத்தக்கது.
தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், கின்னஸ் சாதனைகள், சமையல் நூல்கள் மற்றும் பாரம்பரிய உணவுகளைப் பிரபலப்படுத்திய பணிகள் எனப் பல்வேறு தளங்களில் தனக்கெனத் தனி முத்திரையைப் பதித்தவர் செஃப் தாமு. அவரது மறைவு சமையல் கலைஞர்கள், நண்பர்கள், உறவினர்கள், ரசிகர்கள் ஆகியோர் மத்தியில் மனவேதனையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அவரது மறைவுக்கு சினிமா பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.