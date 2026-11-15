விசாரணைக்கு அழைத்து வரப்பட்ட ஓட்டுநர் உயிரிழந்த விவகாரம்: சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட காவல்துறை
சிசிடிவி காட்சியில் ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் அதிகாலை 5.58 மணிக்கு கழிப்பறைக்குச் சென்றதும், சிறிது நேரத்தில் பெண் காவலர்கள் பதறியடித்து ஓடும் காட்சியும் பதிவாகியுள்ளது.
Published : November 15, 2026 at 7:36 AM IST
மதுரை: செக்கானூரணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணைக்கு வந்த லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் உயிரிழந்த சம்பவத்தில், அவர் காவல் நிலையத்தில் இருந்ததும், கழிப்பறைக்கு சென்றதும் தொடர்பாக பதிவாகியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
தேனி மாவட்டம் டி.அழகர்நாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் (42), கடந்த நவம்பர் 3ஆம் தேதி தேவாரத்தில் இருந்து ஏலக்காய் மூட்டைகள் மற்றும் பார்சல்களை ஏற்றிக்கொண்டு மதுரை வந்துள்ளார். அப்போது வாலாந்தூர் அருகே லாரியில் தீப்பிடித்தது. இதில் ரூ.2 கோடி மதிப்புள்ள 67 ஏலக்காய் மூட்டைகள் மாயமானதாக கூரியர் நிறுவனம் புகார் அளித்திருந்தது.
அந்த புகார் தொடர்பான விசாரணைக்காக நேற்று முன்தினம் (நவம்பர் 13) இரவு செக்கானூரணி காவல் நிலையத்திற்கு வந்த பாலகிருஷ்ணனிடம் ஏலக்காய் மூட்டைகள் மாயமானது தொடர்பாக காவல் ஆய்வாளர் முத்து விசாரணை நடத்தியுள்ளார். இந்நிலையில், நேற்று (நவ. 14) காலை சுமார் 6.30 மணியளவில் கழிப்பறையில் தற்கொலை செய்த நிலையில் மீட்கப்பட்டார்.
அவரை உடனடியாக மீட்ட போலீசார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு பாலகிருஷ்ணனை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, பாலகிருஷ்ணன் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டது ஏன்? காவல்துறையினரின் விசாரணையின்போது தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த பின்னர் தற்கொலை போன்ற தோற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டதா? என அவரது குடும்பத்தினர் சந்தேகம் எழுப்பினர்.
மேலும், உயிரிழந்த பாலகிருஷ்ணனின் பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினர், தங்களது மகனின் மரணத்திற்கு காவல்துறையே காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டினர். இதனால், அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காவல் நிலையத்தில் லாரி ஓட்டுனர் உயிரிழந்த விவகாரம் - வெளியான சிசிடிவி காட்சி #Madurai | #policestationdeath | #Checkanurani | #lorrydriverdeath | #ETVBharatTamilNadu https://t.co/92Agq8J7dL— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) November 15, 2026
இந்நிலையில், லாரி ஓட்டுநர் பாலகிருஷ்ணன் காவல்நிலையத்தில் இருந்தது தொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர். அந்த சிசிடிவி காட்சிகளில், நவம்பர் 14ஆம் தேதி அதிகாலை 5.58 மணியளவில் காவல் நிலையத்தில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்த பாலகிருஷ்ணன் எழுந்து கழிப்பறைக்குச் செல்வது பதிவாகியுள்ளது. அதன்பிறகு சிறிது நேரத்தில் அங்கிருந்த பெண் காவலர்கள் பதற்றத்துடன் ஓடிச் செல்லும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளது.
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இந்த வீடியோ வெளியாகியுள்ள நிலையில், கழிப்பறைக்குச் சென்ற பிறகு என்ன நடந்தது, பெண் காவலர்கள் ஏன் பதற்றத்துடன் ஓடினர்? சம்பவம் நடைபெற்ற நேரத்தில் காவல் நிலையத்தில் இருந்தவர்களின் செயல்பாடுகள் என்ன என்பது குறித்தும் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
ஏற்கெனவே பாலகிருஷ்ணனின் மரணத்தில் சந்தேகம் எழுப்பிய குடும்பத்தினர், போலீசார் அடித்துக் கொலை செய்ததாகக் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். காவல் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட 3 போலீசார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், வழக்கு சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
வெளியாகியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள், தடயவியல் ஆய்வு மற்றும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாலகிருஷ்ணனின் மரணத்திற்கான உண்மையான காரணம் வெளிவருமா? என்ற கோரிக்கையும் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தார் தரப்பிலிருந்து எழுந்துள்ளது.