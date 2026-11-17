போக்சோ வழக்கு - ஜெம் வீரமணிக்கு குற்றப்பத்திரிகை நகல் அளித்த நீதிமன்றம்
ஜெம் வீரமணிக்கு எதிரான குற்றப்பத்திரிக்கையில் 86 ஆவணங்கள், 41 சாட்சிகளை சிறப்பு புலனாய்வு குழு சேர்த்துள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 8:27 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்கில் கைதாகியுள்ள ஜெம் வீரமணிக்கு குற்றப்பத்திரிகையின் நகல் வழங்கப்பட்டது.
சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணி கடந்த ஆகஸ்ட் 29-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். போக்சோ வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள அவர் மீது பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் தற்கொலைக்கு தூண்டுதல் உள்ளிட்ட 8 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குகள் இதுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
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இந்த வழக்குகளில் ஜெம் வீரமணிக்கு உதவியதாக அவரது ஓட்டுநர், உதவியாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் என தனித்தனியாக இதுவரை 10 பேர் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவால் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த வழக்குகளில் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்து வருகிறது. இளம்பெண்ணின் உடல் புதைக்கப்பட்டதாக ஓட்டுநர் பெருமாள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், ஜெம் வீரமணியின் மகள் அர்ச்சனாவின் இல்லத்தில் சிறப்பு புலனாய்வுத் துறையினர் நவம்பர் 14ம் தேதி தோண்டி விசாரணை செய்துள்ளனர்.
போக்சோ வழக்கில் முதல் நபராக சேர்க்கப்பட்டுள்ள வீரமணி மற்றும் பார்த்திபன், பாபு ஆகியோருக்கு எதிராக சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு நவம்பர் 11-ஆம் தேதி, சென்னை போக்சோ நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்தது.
சுமார் 400 பக்கங்கள் கொண்ட குற்றப்பத்திரிக்கை நகலை பெறுவதற்காக, புழல் சிறையில் இருந்து வீரமணி, பார்த்திபன் மற்றும் பாபுவை காவல் துறையினர் நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தினர். அவர்களுக்கு குற்றப்பத்திரிக்கையின் நகல் வழங்கப்பட்டது.
அப்போது, ஜெம் வீரமணியின் நீதிமன்ற காவல் நவம்பர் 20-ஆம் தேதி முடிவடைவதால், அன்றைய தினமே குற்றச்சாட்டு பதிவு நடைபெறும் என்று போக்சோ வழக்குகளுக்கான நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ்.பத்மா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஜெம் வீரமணிக்கு வழங்கப்பட்ட குற்றப்பத்திரிக்கை நகலில், முதல் நபராக வீரமணி, இரண்டாவது நபராக பார்த்திபன், மூன்றாவது நபராக பாபு ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
சுமார் 86 ஆவணங்கள் காவல் துறையால் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. 41 சாட்சிகள் இவ்வழக்கில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர் என்று குற்றப்பத்திரிகையில் குறிப்படப்பட்டுள்ளது.