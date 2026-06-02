மாற்றம் காணும் தேசிய அரசியல்; இந்தியா கூட்டணியில் தவெக?
Published : June 2, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: திமுகவுடனான கூட்டணியை காங்கிரஸ் கட்சி முறித்துக் கொண்ட நிலையில், அகில இந்திய அளவில் அமைக்கப்பட்டிருந்த இந்தியா கூட்டணியில் திமுக இடம்பெறுமா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக, அதிமுக கட்சிகளைப் பின்னுக்கு தள்ளி, சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே அதிக தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது தமிழக வெற்றிக் கழகம்.
இதையடுத்து காங்கிரஸ், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆகிய கட்சிகளின் ஆதரவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு அமைந்துள்ளது.
திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டிருந்த காங்கிரஸ் 5 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், முதல் கட்சியாக தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ் கட்சியின் இரண்டு உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவையில் விசிக, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் கட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளது.
இந்தியா கூட்டணியில் பிளவு
2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், உள்ளாட்சித் தேர்தல், 2024-ல் நடந்த நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தல் ஆகிய தேர்தல்களில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இணைந்து களம் கண்ட காங்கிரஸ் கட்சி, திடீரென திமுகவில் இருந்து வெளியேறி தவெகவுக்கு ஆதரவு அளித்திருந்தது திமுகவினரை கொதிப்படையச் செய்தது. இரு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களும் மாறி மாறி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்திருந்தனர். காங்கிரஸ்- திமுக கூட்டணி முறிவு, இந்தியா கூட்டணியிலும் எதிரொலித்தது.
கடந்த 2023- ஆம் ஆண்டு காங்கிரஸ் தலைமையில் திமுக, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், திரிணாமூல் காங்கிரஸ் கட்சி உள்ளிட்ட 15 கட்சிகள் இணைந்து பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு எதிராக உருவானதுதான் 'இந்தியா கூட்டணி'. எனினும், 2024-ல் நடந்த நாடாளுமன்ற மக்களவைத் தேர்தலில் இக்கூட்டணி கணிசமான இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தில் உள்ளது.
எதிர்பார்த்த அளவிற்கு இந்தியா கூட்டணி ஜொலிக்கவில்லை. நாடாளுமன்ற மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக முதன்முறையாக ராகுல் காந்தி அமர வைக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு மாநிலங்களில் நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் ஒற்றுமையாக இல்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே.
உதாரணமாக, மேற்கு வங்கத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் சார்பில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். கேரளம் மாநிலத்தில் இடதுசாரிகளுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளர்களை நிறுத்தியது உள்ளிட்டவை இந்தியா கூட்டணியின் விரிசலை மேலும் விரிவடையச் செய்தது. இதன் காரணமாக, இந்தியா கூட்டணி பிளவுப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, கேரளத்தில் இடதுசாரிகளை வீழ்த்தி 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு காங்கிரஸ் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.
திமுகவுக்கு அழைப்பில்லை
இந்த நிலையில், வரும் ஜூன் 08- ஆம் தேதி டெல்லியில் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று காங்கிரஸ் அறிவித்துள்ளது. இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்குமாறு தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு காங்கிரஸ் சார்பில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த கூட்டத்திற்கு திமுக, திரிணாமூல காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அழைப்பு விடுக்கப்படவில்லை என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தவெக சார்பில் தமிழக பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கூட்டத்தில் கலந்துக் கொள்வார் என்றும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இதனிடையே, தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள ஒரு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவை இடத்திற்கான தேர்தலுக்கு வேட்பு மனுத்தாக்கல் தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த மாநிலங்களவை இடம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு கிடைக்கும் என்பது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது இதனடிப்படையில் இந்தியா கூட்டணியின் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தவெக பங்கேற்கவுள்ளது.
கட்சித் தொடங்கிய இரண்டு ஆண்டுகளில் மாநிலத்தில் ஆட்சிப் பிடித்த கையோடு, உடனே மாநிலங்களவைக்கு செல்லும் கட்சி என்ற பெருமையையும் தவெக பெறவுள்ளது.