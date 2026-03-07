கண்டெடுக்கப்பட்ட மகாவீரர், பிடாரி அம்மன், சண்டிகேஸ்வரர் சிலைகள் - கிராம மக்கள் வியப்பு
தலையில்லாத நிலையில் பிடரி அம்மன் சிலை ஒன்று கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. வலது காலை மடித்தும், இடது காலை தொங்கவிட்ட நிலையிலும் பீடத்தின் மீது கம்பீரமாக அமர்ந்து இருக்கிறார்.
கள்ளக்குறிச்சி: உளுந்தூர்பேட்டை அருகே தி.ஒரத்தூர் கிராமத்தில் மகாவீரர், பிடாரி அம்மன், சண்டிகேஸ்வரர் சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அந்த சிலைகளை பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் கண்டு ரசித்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூர்பேட்டை அருகே அமைந்துள்ளது தி.ஒரத்தூர் கிராமம். இங்கு உளுந்தாண்டார் கோயில் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்திரசேகரன் என்பவர் அளித்தத் தகவலின் பேரில் விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் நேரில் சென்று கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார். அப்போது 1000 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சமண தீர்த்தங்கரர் மகாவீரர், பிடாரி அம்மன், சண்டிகேஸ்வரர் சிலைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டன.
இது குறித்து வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறுகையில், "தி.ஒரத்தூர் கிராமத்தில் பல்வேறு இடங்களில் கிடைத்த சில சிற்பங்கள் புதிதாகக் கட்டப்பட்டு வரும் சிவாலயத்தின் அருகே வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் சுமார் 2 அடி உயரம் உள்ள சமண தீர்த்தங்கரரான மகாவீரர் அமர்ந்த நிலையில் தியானக் கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். இவருக்கு இருபுறமும் இரண்டு சாமரதாரிகள் நின்றிருக்கின்றனர். முன்பு இக்கிராமத்தில் சமண சமயமும் பின்பற்றப்பட்டு வந்துள்ளதை இந்தச் சிலை உணர்த்துகிறது.
தலையில்லாத நிலையில் பெண் சிலை ஒன்று கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. வலது காலை மடித்தும், இடது காலை தொங்கவிட்ட நிலையிலும் பீடத்தின் மீது கம்பீரமாக அமர்ந்து இருக்கிறார். வயிற்றுப் பகுதியில் படம் எடுத்தாடும் பாம்பு இடம் பெற்றுள்ளது. இடது கையில் மணியை ஏந்தி இருக்கிறார். கழுத்தில் கபாலமாலை காணப்படுகிறது. நீண்ட அங்கி அணிந்த நிலையில் காணப்படுகிறது. கழுத்தில் ருத்ராட்சம் அணிந்து கைகளை கூப்பி வணங்கிய நிலையில நின்றிருக்கிறார். இவர் பிடாரி எனும் பெண் தெய்வம் ஆவார்.
வலது காலை மடக்கி இடது காலை தொங்கவிட்ட நிலையில் அழகிய பீடத்தின் மீது சண்டிகேஸ்வரர் அமர்ந்திருக்கிறார். மகாவீர்ர் சிலை கி.பி.10 முதல் 11-ஆம் நூற்றாண்டிற்கும், மற்ற சிலைகள் கி.பி.12 முதல் 14- ஆம் நூற்றாண்டுகளுக்கு இடைப்பட்டவையாக இருக்கலாம். இதனை மூத்த கல்வெட்டு ஆய்வாளர் பேராசிரியர் விஜயவேணுகோபால் உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறார். மேலும் இப்பகுதியில் பல்லவர் காலத்தைச் சேர்ந்த கொற்றவை சிற்பம் ஏற்கனவே கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கி.பி.15- ஆம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த லட்சுமி நரசிம்மர் சிற்பமும் வழிபாட்டில் இருந்து வருகிறது. பல்லவர் காலம் முதல் விஜயநகரப் பேரரசு காலம் வரையில் ஒரத்தூர் கிராமம் சிறப்பாக இருந்திருக்கிறது. சில சிற்பங்களின் தலை சிதைக்கப்பட்டுள்ளதற்குக் காரணம் தெரியவில்லை. இப்பகுதியில் முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டால் மேலும் பல வரலாற்றுத் தடயங்கள் கிடைக்கக் கூடும். இந்த சிற்பங்களை கிராம மக்கள் உரிய முறையில் பாதுகாக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்தார்.