உதயநிதி ஸ்டாலின் களம் காணும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி: சவால் தரும் போட்டியாளர்கள் யார்?
இந்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியில் மாநில செயலாளராக இருந்து விலகிய டி. செல்வம் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆயிஷா பேகம் போட்டியிடுகிறார்.
Published : March 30, 2026 at 8:04 AM IST
சென்னை: துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் களம் காணும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் இந்த முறை போட்டியானது கடும் சவால் நிறைந்ததாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிற வேட்பாளர்கள் யார் யார்? பார்க்கலாம்.
நடைபெறவுள்ள தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலானது திமுக கூட்டணி, அதிமுக - தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, நாம் தமிழர், தவெக என 4 முனை போட்டியாக நடைபெற உள்ளது. இதற்கிடையே, ராமதாஸ் - சசிகலா ஆகிய இருவரும் இணைந்து ஒரு கூட்டணியை உருவாக்கியுள்ளார்கள்.
தமிழ்நாட்டிலேயே மிகச்சிறிய தொகுதியாக பார்க்கப்பட்ட சேப்பாக்கம் தொகுதியில் 2011ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பின், திருவல்லிக்கேணியின் சில பகுதிகளும் இணைக்கப்பட்டு சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் இந்த தொகுதியில் களம்கண்டு வெற்றிபெற்ற பிறகு, நட்சத்திர தொகுதி என்ற அந்தஸ்தை பெற்றிருக்கிறது.
இந்த முறையும் துணை முதலமைச்சர் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் களம் காணவுள்ள நிலையில், இந்த விஐபி தொகுதியில் அவருக்கு போட்டியாக களமிறக்கப்பட்டுள்ள மாற்று கட்சி வேட்பாளர்கள் யார் யார் என பார்க்கலாம்.
சென்னை மாவட்டத்தின் முக்கியமான தொகுதிகளில் சேப்பாக்கம்- திருவல்லிக்கேணி தொகுதிக்கு தனி சிறப்பு உள்ளது. இந்த தொகுதியில் 2026 சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தத்திற்கு முன்னதாக மொத்தம் 2,40,087 வாக்காளர்கள் இருந்த நிலையில், தற்போது 1,63,866 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.
2011ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு முன்பு, சேப்பாக்கம் தொகுதி தனியாக இருந்தபோது, அங்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி தொடர்ந்து 3 முறை தேர்தலில் போட்டியிட்டு, வெற்றியும் கண்டார். அதேபோல், 2011ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகான 3 தேர்தல்களிலும் திமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது. 2011 மற்றும் 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தல்களில் ஜெ. அன்பழகன் வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் உதயநிதி ஸ்டாலின் போட்டியிட்டார்.
தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கசாலியை விட 69,355 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று அபார வெற்றிகண்டார். இந்த வெற்றிதான் உதயநிதி ஸ்டாலினை முதன்முறையாக சட்டமன்றத்திற்குள் அழைத்துச்சென்றது. அதன் பிறகு அமைச்சர், துணை முதலமைச்சர் என அடுத்தடுத்த உயரங்களை அடைந்தார். இதனால் இப்போது விஐபி தொகுதி என்ற பெயரை பெற்றிருக்கிறது சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி.
இந்நிலையில், வரும் தேர்தலிலும் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் உதயநிதி போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் அக்கட்சியின் அமைப்பு செயலாளரும்,தென் சென்னை வடக்கு (கிழக்கு) மாவட்ட செயலாளருமான ஆதிராஜராம் போட்டியிடுகிறார்.
இவர் கடந்த 2006ஆம் ஆண்டு ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் மு.க ஸ்டாலினுக்கு எதிராக போட்டியிட்டு 2,468 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். அதேபோல் 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் கொளத்தூரில் முதலமைச்சரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு 70,384 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை தழுவினார். இந்நிலையில் இந்த முறை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
அதேபோல், இந்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சியில் மாநில செயலாளராக இருந்து விலகிய டி. செல்வம் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ஆயிஷா பேகம் போட்டியிடுகிறார். திமுக, அதிமுக, நாம் தமிழர் மற்றும் தவெக சார்பில் வேட்பாளர்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், திமுகவின் கோட்டையாக பார்க்கப்படுகிற சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் இந்த முறை போட்டியானது சவால் நிறைந்தததாகவே பார்க்கப்படுகிறது.