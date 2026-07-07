தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு - எ.வ.வேலு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, 2,455 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் அருள் ஆறுமுகத்தை தோற்கடித்தார்.
Published : July 7, 2026 at 3:07 PM IST
சென்னை: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு வெற்றியை எதிர்த்து தவெக வேட்பாளர் அருள் ஆறுமுகம் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கில் எ.வ.வேலு, தேர்தல் ஆணையம் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் கடந்த ஏப்ரல் 23-ந் தேதி ஒரே கட்டமாக 234 தொகுதிகளிலும் நடைபெற்றது. இந்த தேர்தலில் திருவண்ணாமலை தொகுதியில் திமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு போட்டியிட்டார். அவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பில் ஏழுமலை, தவெக சார்பில் அருள் ஆறுமுகம் மற்றும் நாதக சார்பில் விக்னேஷ் உள்ளிட்டோர் போட்டியிட்டனர்.
இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, 2,455 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தவெக வேட்பாளர் அருள் ஆறுமுகத்தை தோற்கடித்தார். இதையடுத்து எ.வ.வேலு வெற்றியை எதிர்த்து அருள் ஆறுமுகம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இதே போல, பெருந்துறை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற எஸ்.ஜெயக்குமார், பின்னர் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு, தவெக-வில் இணைந்தார். முன்னதாக அவரது வெற்றியை எதிர்த்து, அவரிடம் 9,693 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த திமுக வேட்பாளர் தோப்பு வெங்கடாசலம் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் தொகுதி காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. தாரகை கத்பர்ட் வெற்றியை எதிர்த்து மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் அந்தோணி முத்து-வும், ஊத்தங்கரை தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா வெற்றியை எதிர்த்து சி.கீதா என்பவரும், சேலம் வடக்கு தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. கே.சிவக்குமார் வெற்றியை எதிர்த்து திமுக வேட்பாளர் ஆர்.ராஜேந்திரனும், சீர்காழி தொகுதி மதிமுக எம்.எல்.ஏ. ஆர்.செந்தில்செல்வன் வெற்றியை எதிர்த்து எஸ்.வாசு என்பவரும் தேர்தல் வழக்குகளை தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த 6 தேர்தல் வழக்குகளும் நீதிபதி டி.பரத சக்கரவர்த்தி முன்பு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (ஜூலை 7) விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, தேர்தல் வழக்குகள் குறித்து எ.வ.வேலு, தாரகை கத்பர்ட் உள்ளிட்ட 5 எம்.எல்.ஏ.க்கள், பதவியை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்த எஸ். ஜெயக்குமார் மற்றும் தேர்தல் ஆணையமும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 21 ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி டி. பரத சக்கரவர்த்தி தள்ளி வைத்தார்.