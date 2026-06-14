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நடைபயிற்சி சென்ற மூதாட்டியிடம் செயின் பறித்த கார் ஓட்டுநர் கைது

நவீன் குமாருக்கு திருமணமாகி மூன்று மாதக் குழந்தை உள்ளது என்பது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கைதான நபர்
கைதான நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 14, 2026 at 10:15 PM IST

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சென்னை: பல்லாவரத்தில் நடைபயிற்சி சென்ற மூதாட்டியிடம் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்ட வழக்கில் கார் ஓட்டுநர் கைது செய்யப்பட்டார். சொந்தமாக கால் டாக்ஸி வாங்குவதற்காக அவர் செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை பழைய பல்லாவரம் பொன்னியம்மன் தெருவை சேர்ந்தவர் ராஜம்மாள்(69). இவர் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் ஊழியராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்.தினமும் மாலை வேளையில் நடைபயிற்சி செல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார்.

அதுபோலவே கடந்த 10 ஆம் தேதி மாலையும் பல்லாவரம் பெருமாள் நகர் பகுதியில் ராஜம்மாள் நடைபயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர் ஒருவர் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அவர் கழுத்தில் அணிந்திருந்த மூன்றரை சவரன் தங்கச் செயினை பறித்துக் கொண்டு மின்னல் வேகத்தில் தப்பிச் சென்றார்.

இதுகுறித்து பல்லாவரம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.மேலும் அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்தனர். அதில் வழிப்பறி கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது போரூர் அடுத்த முகலிவாக்கம் மகாலட்சுமி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்த நவீன் குமார்(25) என்பது தெரியவந்தது. தனது வீட்டில் பதுங்கியிருந்த அவரை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.

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பின்னர் அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், நவீன் குமார் அதே பகுதியில் வாடகைக் கார் ஓட்டி வந்துள்ளார். அப்போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டதும், தற்போது இத்தம்பதிக்கு மூன்று மாத கைக்குழந்தை ஒன்று உள்ளதும் தெரிய வந்தது.

இந்த நிலையில் நவீன் குமார் சொந்தமாக கார் ஒன்றை வாங்கி கால் டாக்ஸி ஓட்டுவதற்கு திட்டமிட்டு வந்ததும், ஆனால் கார் வாங்குவதற்கு பணம் இல்லாமல் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சுற்றி வந்ததும் போலீசாருக்கு தெரிய வந்தது.

மேலும், கடந்த 10-ம் தேதி தனது தாயின் இருசக்கர வாகனத்தை எடுத்துக் கொண்டு பல்லாவரம் பகுதிக்கு வருகை தந்ததும், பின்னர் போலீசார் தன்னை கண்டுபிடித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக முன் மற்றும் பின் பக்க நம்பர் பிளேட்களை டேப்பால் மறைத்து விட்டு அங்கு சாலையில் தனியாக நடந்து செல்லும் ராஜம்மாளிடம் இருந்து செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பியதும், பின்னர் அதனை 2 இலட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்தது விசாரணையில் அம்பலமானது.

பின்னர் கிடைத்த பணத்தை, புதிய கார் வாங்குவதற்காக ஷோரூமில் முன்பனமாக கட்டியதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், தாம்பரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர்

TAGGED:

CHENNAI PALLAVARAM
CAR DRIVER ARREST
செயின் பறிப்பு
கார் ஓட்டுநர் கைது
CHAIN SNATCHING

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