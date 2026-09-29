திருச்சி விமான நிலையம் தனியார் வசம்! திருப்பதியோடு இணைத்து விற்கப்போகும் மத்திய அரசு – 'பண்ட்லிங்' திட்டம் என்றால் என்ன?
2020-ஆம் ஆண்டில் அகமதாபாத், லக்னோ, மங்களூரு, கவுஹாத்தி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய 5 முக்கிய விமான நிலையங்கள் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
Published : September 29, 2026 at 6:42 PM IST
அமராவதி: தமிழ்நாட்டின் திருச்சி சர்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் ஆந்திராவின் திருப்பதி விமான நிலையம் ஆகியவற்றை ஒன்றாக இணைத்து (Bundling Model) தனியார் வசம் ஒப்படைக்க மத்திய அரசு தயாராகி வருகிறது. இந்திய விமான நிலையங்கள் ஆணையத்தின் கீழ் உள்ள 11 விமான நிலையங்களை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
'பண்ட்லிங் மாடல்' (Bundling Model) என்றால் என்ன?
மத்திய அரசின் பொது-தனியார் கூட்டாண்மை மதிப்பீட்டுக் குழு (PPPAC) முதன் முறையாக இந்த 'பண்ட்லிங்' முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன்படி, அதிக வருவாய் மற்றும் போக்குவரத்து உள்ள ஒரு பெரிய விமான நிலையத்துடன், குறைந்த வருவாய் உள்ள ஒரு சிறிய விமான நிலையம் இணைக்கப்பட்டு தனியார்வசம் ஒப்படைக்கப்படும்.
மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் பரிந்துரையின்படி, நாடு முழுவதும் உள்ள 11 விமான நிலையங்கள் 5 பிரிவுகளாக (Bundles) பிரிக்கப்பட்டு தனியாருக்குக் குத்தகைக்கு விடப்படவுள்ளன.
அந்த வகையில், அதிக போக்குவரத்து கொண்ட திருச்சி விமான நிலையத்துடன் திருப்பதி விமான நிலையம் இணைக்கப்படவுள்ளது.
விமான நிலையங்களை தனியாருக்குத் தருவது ஏன்?
திருச்சி மற்றும் திருப்பதி விமான நிலையங்களை நவீனமயமாக்கவும், உள்கட்டமைப்பை சர்வதேச தரத்திற்கு உயர்த்தவும் இந்த நடவடிக்கை உதவும் என்று மத்திய அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
விமான நிலைய வளாகத்திற்குள் சில்லறை வணிகம், சரக்கு போக்குவரத்து மற்றும் இதர நடவடிக்கைகளை அதிகரித்து வருவாயை பெருக்குவதும் இதன் திட்டம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் திருப்பதி விமான நிலையத்தில் நாளுக்கு நாள் நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, புதிய முதலீடுகள் மூலம் அங்கு வசதிகளை மேம்படுத்த முடியும் என மத்திய அரசு நம்புகிறது.
அடுத்த லிஸ்ட்டில் இருக்கும் விமான நிலையங்கள்?
ஏற்கனவே கடந்த 2020-ஆம் ஆண்டில் அகமதாபாத், லக்னோ, மங்களூரு, கவுஹாத்தி மற்றும் திருவனந்தபுரம் ஆகிய 5 முக்கிய விமான நிலையங்கள் தனியார் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ராஜமகேந்திரவரம் மற்றும் கடப்பா ஆகிய இரு விமான நிலையங்களையும் இந்த பண்ட்லிங் முறையில் தனியாருக்கு வழங்க ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன.
ரூ.173.28 கோடி மதிப்பிலான புதிய உள்நாட்டு முனையம் கட்டும் பணிகள் ராஜமகேந்திரவரம் விமான நிலையத்தில் முடியும் தருவாயில் உள்ளது. கடப்பாவில் ரூ. 210.61 கோடி மதிப்பிலான உள்கட்டமைப்பு பணிகள் சுமார் 70% நிறைவடைந்துள்ளன.
இங்கு விமானச் சேவைகள் மற்றும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, இவை தனியாருக்கு வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.