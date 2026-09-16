2 ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி - மத்திய அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை தொடர்பாக 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் தற்போது வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை விளக்கி பிரமாண பத்திரமாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
Published : September 16, 2026 at 8:58 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில், இரண்டு ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் மீது வழக்கு தொடர்வதற்கான அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை இரண்டு மாதங்களுக்குள் முடிக்க வேண்டும் என மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு, நீதிபதி என். ஆனந்த் வெங்கடேஷ் முன் விசாரணைக்கு வந்த போது, இந்த முறைகேடு தொடர்பாக இரு ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி கோரிய விவகாரத்தில், மத்திய அரசுக்கு விளக்கம் அளித்து கடந்த ஜூலை 22 ஆம் தேதி கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக, தமிழக அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில், இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று (செப்டம்பர் 16) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காணொளி காட்சி மூலம் ஆஜரான மத்திய அரசின் பணியாளர் துறை இணைச் செயலாளர் சுஷீல் குமார் பாட்டீலிடம், இந்த வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கந்தசாமி, விஜய கார்த்திகேயன் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்க ஏன் இவ்வளவு கால தாமதம்? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த சுஷீல் குமார், வழக்கு தொடர்புடைய ஆவணங்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளன. அவற்றை ஆய்வு செய்யக் கால அவகாசம் தேவைப்படும். மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணையத்திடம் ஆவணங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
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ஆணையம் அளிக்கும் பதில் அடுத்த வாரத்தில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன் பின் அந்த ஆவணங்கள் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். வழக்கு தொடர்வதற்கான அனுமதி வழங்கும் அதிகாரம் பிரதமர் அலுவலகத்துக்கே உள்ளது. இந்த நடைமுறைகள் முடிவடைய இரண்டு மாத காலங்கள் ஆகும். மேற்கொண்டு காலமதாமதம் ஏதும் ஏற்படாது என தெரிவித்தார்.
இந்த விவகாரத்தில் அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை முடிக்க முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் எனவும் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டது.
மத்திய அரசின் இந்த விளக்கத்தை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்கும் நடைமுறை தொடர்பாக 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் முதல் தற்போது வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளை விளக்கி பிரமாண பத்திரமாக தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இரு ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அனுமதி வழங்கும் நடைமுறையை முடித்து, அந்த முடிவை தமிழக அரசுக்கு தெரிவிக்க மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, வழக்கின் விசாரணையை நவம்பர் 12 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டார்.