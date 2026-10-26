நிதிப் பற்றாக்குறையை குறைப்பதில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்துகிறது - நிர்மலா சீதாராமன்
கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு அனைத்து நாடுகளுமே கடன் தொடர்பான சவால்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக நிர்மலா சீதாராமன் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 26, 2026 at 8:36 PM IST
திருச்சி: மத்திய அரசு நிதிப் பற்றாக்குறையை குறைப்பதில் உறுதியாக இருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக இன்று திருச்சி வந்தார்.
தொடர்ந்து மத்திய அரசின் கடன் அதிகரிப்பு தொடர்பான செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மத்திய அரசு நிதிப் பற்றாக்குறையை குறைப்பதில் உறுதியாக உள்ளது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
இதற்கு மத்திய அரசின் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டங்களே சான்றாகும். மேலும், மத்திய அரசின் கடன்களை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து அதற்கேற்ப நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறோம்" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'தமிழகத்தின் எதிர்காலமே...'- தனுஷ் நடத்திய மகளிர் அணி கூட்டத்தில் நடந்தது என்ன? முழுவிவரம்
தொடர்ந்து பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், "கோவிட் பெருந்தொற்று காலத்திற்கு பிறகு அனைத்து நாடுகளுமே கடன் தொடர்பான சவால்களை எதிர்கொண்டு வருகின்றன.
2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் தேசிய கடனை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) 50 சதவீதத்திற்குள் கட்டுப்படுத்துவோம் என்ற இலக்கை வெளிப்படையாக அறிவித்துள்ளோம்.
இந்தியாவின் இந்த கடன் மேலாண்மை அணுகுமுறையை சர்வதேச அமைப்புக்களும் அங்கீகரித்துள்ளன" எனத் தெரிவித்தார்.