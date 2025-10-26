ETV Bharat / state

தஞ்சையில் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு!

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 9 நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்த நெல் மாதிரிகளை மத்திய குழுவினர் சேகரித்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் தெரிவித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 26, 2025 at 4:01 PM IST

தஞ்சாவூர்: அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் மத்திய குழுவினர் ஆய்வு நடத்தி நெல் மாதிரிகளை சேகரித்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் கொள்முதல் செய்ய மாவட்டம் முழுவதும் 299 அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டு உள்ளன. இந்த நிலையில், தஞ்சையில் இந்த ஆண்டு சுமார் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் குறுவை நடவுப்பணிகள் முடிந்து, தற்போது வரை ஒரு லட்சத்து 60 ஆயிரம் ஏக்கர் அறுவடை பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

நெல் மகசூல் அதிகம் ஏற்பட்டதால் நெல்லை உடனுக்குடன் கொள்முதல் செய்ய முடியவில்லை. லாரிகள் பற்றாக்குறை, ஆட்கள் பற்றாக்குறை காரணமாக கொள்முதல் செய்ய முடியாமல் தேக்கம் அடைந்த நெல்மணிகள் மழையில் நனைந்து ஈரப்பதம் அதிகரித்தது.

இதையடுத்து 17 சதவீதம் ஈரப்பதத்தை 22 சதவீதமாக தளர்த்த வேண்டும் என விவசாயிகளின் கோரிக்கையின்படி தமிழக அரசு மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியது. அதன்படி மத்திய அரசு நெல் ஈரப்பதம் குறித்து ஆய்வு செய்ய மூன்று குழுவை தமிழகத்திற்கு அனுப்பியது. அக்குழுவினர் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

அதன்படி தஞ்சை மாவட்டம் ஆலக்குடியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை இன்று (அக்.26) நான்கு பேர் கொண்ட மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டு விவசாயிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தனர். பின்னர் நெல் மாதிரிகளை மத்திய அரசு உணவு நிறுவனத்திற்கு சோதனைக்காக சேகரித்து எடுத்து சென்றனர்.

இதையடுத்து மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், ''மத்திய குழுவினர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் நெல்லின் ஈரப்பதம் குறித்து ஆய்வு செய்துள்ளனர். தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் 9 நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் நெல்லை விரைவாக கொள்முதல் செய்ய வேண்டும், இழப்பீடுகளை கணக்கீட வேண்டும் என கூறியுள்ளனர். இதற்கு மற்ற இடத்திலிருந்து வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் பணியமர்த்தப்பட்டு பணிகள் விரைவாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதுவரை ஒரு லட்சத்து 70 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன. இன்னும் 6,500 ஹெக்டேர் அளவில் அறுவடை செய்ய வேண்டி உள்ளது. இழப்பீட்டு கணக்காக 1,200 ஹெக்டேர் கணக்கு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது'' என்றார்.

